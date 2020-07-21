Realme выпустит новую линейку смартфонов в конце этого года
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Компания Realme с момента основания успешно завоёвывает все большую долю рынка смартфонов, предлагая мобильные аппараты на любой вкус с отличным сочетанием характеристик и стоимости. Сегодня стало известно, что китайский производитель готов представить совершенно новую линейку смартфонов кроме уже имеющихся и достаточно популярных серий "X", "C" и "Narzo".
Указанная информация взята из тизера, опубликованного на официальной страничке компании Realme в китайской социальной сети Weibo. Изображение показывает капсулу таблетки (pill), из которой выглядывает глазок объектива камеры. Кроме того, изображение располагается на фоне окна приложения MS Paint под названием "pill.psd". Ссылки на таблетки могут указывать на камеры в форме капсулы во фронтальной части смартфона, подобные тем, что можно наблюдать в Realme 6 Pro. Также можно ожидать, что новый смартфон получит в качестве процессора решение компании MediaTek серии Dimensity 600 с поддержкой сетей поколения 5G.
Ожидается, что компания Realme, скорее всего, представит новую линейку смартфонов в текущем году на IFA Berlin.
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