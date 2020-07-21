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Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь разместил пост на Weibo, с вопросом к подписчикам об их мнении о том, какие функции нужны флагманскому смартфону высокого класса. Неудивительно, что его публикация вызвала слухи о том, что исполнительный директор фактически поделился некоторыми подробностями о широко известном смартфоне Xiaomi Mi 10 Pro+ (Super Cup). Предполагалось, что устройство будет комплектоваться чипсетом Snapdragon 865+, хотя новая утечка из Digital Chat Station предполагает, что чипсет Snapdragon 865 будет более вероятным выбором, поскольку разница в производительности между ними не будет особенно большой.

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Лей Цзюнь упомянул об этих особенностях в своем посте, когда спросил мнение поклонников Xiaomi о двойных динамиках, высокой частоте обновления экрана, 3,5 мм разъеме для наушников, NFC, инфракрасном датчике, 30-кратном зуме, датчике отпечатков пальцев, аккумуляторной батарее емкостью 4500 мАч и выше, беспроводной зарядке и о системе охлаждения чипсета. Похоже, что в такой завуалированной форме Лей Цзюнь рассказал о некоторых функциях и особенностях нового смартфона Xiaomi Mi 10 Pro +.

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Считается, что Xiaomi Mi 10 Pro + будет иметь высокую частоту обновления экрана 120 Гц, а также может поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт. Однако, как уже сообщалось, потенциальный ценник для флагманского смартфона Mi 10 Pro + определенно не будет доступным. Более того,существуют предположения, что смартфон впервые в истории компании Xiaomi (не считая концептуального Mi Mix Alpha) будет оценен в 1000 долларов США.