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Процессоры AMD Ryzen 7 4700G семейства APU Ryzen 4000 для настольных ПК демонстрируют впечатляющие возможности производительности, особенно когда речь идет о разгоне, а теперь один из процессоров был разогнан до частоты 5 ГГц без использования экстремального охлаждения LN2.

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Последний результат снова получены от ITCooker, который некоторое время настраивал и тестировал свои образцы APU.

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Новое семейство APU будет использовать 7-нм ядра Zen 2 и 7-нм видео чип Vega GPU в монолитном исполнении, в отличие от дизайна чипсета, который был в процессорах Rysen 3000 'Matisse'. Монолитный дизайн имеет немного лучшую эффективность, а также обеспечивает заметное улучшение показателей задержки и пропускной способности.

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Приведенный скриншот CPU-Z показывает, что Ryzen 7 4700G основан на 7-нм архитектуре Zen 2. Он имеет 8 ядер, 16 потоков, 4 Мб кэш-памяти L2 и 8 Мб кэш-памяти L3, что в сумме составляет 12 Мб Это, безусловно, меньше, чем 32 Мб кэш-памяти L3, которую имеет 8-ядерный процессор Ryzen 7 3800X, однако, это связано с монолитной конструкцией чипа. Процессор имеет базовую тактовую частоту 3,6 ГГц и boost частоту 4,45 ГГц, что соответствует утечке предыдущих характеристик. Процессор работает с TDP 65 Вт и совместим с разъемом AM4. Графическая часть представляет собой улучшенный 7-нм графический процессор Vega, который имеет 8 CU с 512 ядрами. Он работает на частоте 2,1 ГГц, что делает его одним из самых быстрых интегрированных графических чипов.

Во время теста APU AMD Ryzen 7 4700G был разогнан до 4,96 ГГц на всех 8 ядрах. Разгон был достигнут на материнской плате Gigabyte B550 AORUS Master, которая является одной из лучших материнских плат, предназначенных для разгона. На APU подавалось напряжение 1,519 В и использовался 360-мм радиатор AIO, который охлаждался льдом.

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Ранее ITCooker использовал охлажденную льдом воду для достижения своих предыдущих разгонов и результатов тестирования. Используемые в данном тесте напряжения и охлаждение являются необычными средствами разгона, но остальные результаты на частотах 4,5–4,7 ГГц выглядят весьма достижимыми с некоторыми высокопроизводительными AIO системами. Похоже, нас ждет удовольствие, когда эмбарго на 8-ядерные APU Renoir снимется, и мы увидим некоторые реальные цифры LN2 от энтузиастов разгона.

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Ожидается, что линейка APU AMD Ryzen 4000 будет представлена завтра 21 июля.