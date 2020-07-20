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Результаты тестов разогнанного процессора AMD Ryzen 7 4700G обнаружены на форуме Chiphell. Разогнанный Ryzen 7 4700G имел тактовую частоту 4,3 ГГц для всех ядер, в то время как, встроенный графический чип Vega 8 работал на тактовой частоте 2,4 ГГц, которая на 300 МГц больше по сравнению со стандартным тактовыми частотами. Более того, такие показатели являются одними из самых высоких для графического процессора, разогнанного без использования экстремальных систем охлаждения.

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В представленном тесте процессор Ryzen 7 4700G опередил Intel Coffee Lake i7-9900KF и AMD Ryzen 7 3800G. Что является великолепным результатом, учитывая, что это восьмиядерный APU, который к тому же получит более низкую стоимость, чем конкуренты. Что касается возможностей графического процессора, то Ryzen 7 4700G после разгона графического процессора набрал по утверждению участников тестирования 5100 баллов в пакете 3D Mark Fire Strike.

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Здесь важно отметить, что APU работал в связке с оперативной памятью DDR4 на частоте 4400 МГц. Поскольку iGPU в APU использует пропускную способность памяти системы, то производительность сильно зависит от скорости оперативной памяти, и двухканальная конфигурация с частотой 4400 МГц представляет собой наилучший сценарий работы. Данный факт следует иметь в виду, так как не многие владельцы AMD Ryzen 7 4700G будут использовать ОЗУ, работающую на этих скоростях.

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Как бы то ни было, сам факт возможности показывать такую производительность стоит многого. Ведь разогнанный до 2,4 ГГц iGPU Vega 8 показал производительность, находящуюся в пределах досягаемости от дискретной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1050 и Intel Xe DG1.