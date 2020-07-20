Официальные изображения Galaxy Z Fold 2, Galaxy Watch 3 и Galaxy Note 20 Ultra попали в сеть
Компания Samsung планирует представить ряд устройств на своем мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится в начале следующего месяца в режиме онлайн. В сети уже довольно много было утечек о грядущих аппаратах. Сегодня, пожалуй, появилась одна из самых убедительных, так как изображения устройств выполнены в фирменном мистическом бронзовом цвете.
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Новые изображения подтверждают предыдущие рендеры, которые появлялись на протяжении последних парs месяцев.
Об утечке сообщил инсайдер Ишан Агарвал, который поделился рядом рендеров из китайской социальной сети Weibo. К сожалению, изображения представлены не в самом лучшем качестве, но их более чем достаточно, чтобы составить представление об этих устройствах. Другое дело, что некоторые из них имеют очень странное разрешение и, возможно, могут показаться слишком растянутыми. Но опять же, стоит иметь в виду, что это просто просочившиеся рендеры, а реальные устройства будут выглядеть намного лучше.
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Дизайн Galaxy Z Fold 2 выглядит намного лучше, чем ожидалось. Что касается других изображений, то они не отличаются от уже много раз просачивавшихся в Интернет утечек.
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