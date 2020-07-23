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Компании Microsoft и Sony при создании и продвижении игр для своих игровых приставок используют различную стратегию. Например, игровая консоль следующего поколения XBox Series X не получит эксклюзивных игр. В компании Microsoft отмечают, что экосистема Xbox не привязана к одному конкретному устройству, а имеет более широкой охват. Геймеры покупают больше, чем просто игры. Представитель корпорации Microsoft Фил Спенсер высказал недавно позицию софтверного гиганта о том, что игры для Xbox Series X не будут являться для неё эксклюзивом.

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Он сказал о том, что пользователям игровых приставок компании не следует волноваться о том, что для игры в новейшие тайтлы придется отказываться от текущей версии консоли и переходить на новую. Цели добиться от пользователей покупки новой приставки в Microsoft не ставится.

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Заявление Спенсера согласуется со словами, сказанными руководителем студии XBox Game Мэттом Бути в начале 2020 года:"С выходом нашего контента через год или через два все наши игры будут поддерживаться как с устройствами этой серии, так и с другими. Мы хотим быть уверены, что если кто-то инвестирует в Xbox, он почувствует, что вы сделал хороший выбор", - сказал Бути.

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Подход Microsoft больше похож на обновление смартфона, т.е. игры будут доступны на всех консолях, но вы получите лучшую производительность на новом оборудовании. Как отмечает Бути, это была стандартная практика для ПК на протяжении десятилетий.

Однако, данное заявление относится только к играм, выпускаемым собственной студией разработчиков компании Microsoft. Заставить сторонних разработчиков придерживаться аналогичного подхода к производству игр в компании Microsoft не могут.