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Борьба на рынке смартфонов среднего класса носит ожесточенный характер и не ведет к конкуренции на рынке бюджетных телефонов. В этом смысле OPPO, как один из основных игроков, регулярно выпускает новые телефоны для этой ниши. По словам одного известного блогера с Weibo, в ближайшее время появится новый телефон серии K.

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Предыдущая модель K серии Oppo K5 была выпущена 10 октября 2019 года. С тех пор не было никаких новостей о следующей модели. Кроме того, ходили слухи, что серия K прекратила развитие. Спустя более 9 месяцев новая модель из этой серии показала себя.

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По словам блогера, конфигурация OPPO K7 5G аналогична модели OPPO Reno 3 Yuanqi Edition. Исходя из данного утверждения новый смартфон будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G. Этот чип комплектуется модемом Snapdragon X52 второго поколения и поддерживает двухрежимную работу 5G SA/NSA. Смартфон Reno 3 использует 360-градусную конструкцию антенны, чтобы обеспечить пользователям высокоскоростную и стабильную работу в сети 5G.

Кроме того, Reno 3 Yuanqi Edition оснащен 6,4-дюймовым OLED экраном-водопадом с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и встроенным сканером отпечатков пальцев.

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В задней части смартфона используется комбинация 48-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельной ультраширокоугольной камеры и пары 2-мегапиксельных камер. Кроме того, основная камера имеет функцию двойной стабилизации изображения.

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За работу смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4025 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью 30 Вт, которая позволяет зарядить смартфон до 50% мощности всего за 20 минут.