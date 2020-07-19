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Apple Silicon впервые был представлен на конференции WWDC 2020 этого года, и компания заявила, что первые продукты с новейшим чипсетом появятся в конце этого года. К сожалению, подробной информации о собственном процессоре компании Apple практически нет. Но по мере приближения к релизу, утечки о информации чипе неизбежно должны появляться.

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Сегодня пользователь Twitter с ником a_rumors0000, сообщил, что первый Apple Silicon будет иметь в своем составе 12 ядер. К сожалению, мы не знаем, какой будет конфигурация этого ARM чипа и его коммерческое название.

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Тем не менее, в предыдущем отчете упоминалось, что 12-ядерный чипсет будет иметь восемь быстродействующих и четыре эффективных ядра, причем первым продуктом, в котором предполагается использовать это чипсет, станет 13-дюймовый MacBook Pro, разработка которого должна начаться в четвертом квартале 2020. Инсайдер не предоставил информацию о том, какую производительность мы ожидаем от 12-ядерного Apple Silicon, но тесты предыдущих процессоров могут дать небольшую подсказку отом, что стоит ожидать от новинки.

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Например, чип A12Z Bionic на Mac mini на базе ARM, даже несмотря на то, что чипсет работает с приложениями через переводчик Apple Rosetta 2, что приводит к снижению производительности, он превосходит процессор, работающий в Surface Pro X, работающий на полную мощность. Кроме того, графический процессор A12Z Bionic превзошел как iGPU процессора Ryzen 5 4500U, так и Core i7-1065G7 в тестах OpenCL.

12-ядерный Apple Silicon будет не только мощным с точки зрения вычислительной и графической производительности, но и меньшим по размеру, что обеспечит лучшее время автономной работы, чем предыдущие предложения на базе процессоров Intel.