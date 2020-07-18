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Всего через несколько дней после утечки результатов тестирования Ryzen 7 PRO 4750G, в сеть попали данные о производительности Ryzen 5 PRO 4650G и Ryzen 3 PRO 4350G, а также их характеристики. Оба APU являются частью семейства AMD Ryzen 4000 Pro, которое должно быть официально представлено на следующей неделе 21 июля.

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Как и флагман AMD Renzen 7 PRO 4750G, процессоры Ryzen 5 PRO 4650G и Ryzen 3 PRO 4350G будут оснащены обновленными ядрами Zen 2 и графическим чипами Vega на одном монолитном кристалле. Основное отличие заключается в конфигурации ядер CPU и GPU.

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AMD Ryzen 5 PRO 4650G - это APU с 6 ядрами и 12 потоками. APU имеет тактовые частоты, 3,7 ГГц в базовом варианте и 4,3 ГГц в boost режиме. Процессор оснащен 6 Мб кэш-памяти L3 и имеет TDP 65 Вт. Что касается графической части, то процессор имеет интегрированную графику Vega 7 с 448 ядрами, работающими на тактовой частоте до 1,9 ГГц.

Цена на Ryzen 5 PRO 4650G ожидается на уровне 249 долларов США или чуть ниже.

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AMD Ryzen 3 PRO 4350G - это APU с 4 ядрами и 8 потоками. APU имеет тактовые частоты 3,8 ГГц в базовом варианте и 4,1 ГГц в boost режиме. Процессор оснащен 4 Мб кэш-памяти третьего уровня и имеет TDP 65 Вт. Что касается графической составляющей, то Ryzen 3 PRO 4350G имеет интегрированную графику Vega 6 с 384 ядрами, работающими на тактовой частоте до 1,7 ГГц.

Цена Ryzen 3 PRO 4350G, как ожидается, составит около 149 долларов США.

Что касается тестов, то оба процессора были протестированы на плате ASUS PRIME B550M-A с 32 Гб оперативной памяти DDR4-3200 МГц.

Производительность AMD Ryzen 5 PRO 4650G:

AMD Ryzen 5 PRO 4650G набирает 1184 балла в одноядерном тесте и 6994 баллов в многоядерном тесте, что на 100 баллов ниже, чем Ryzen 5 3600X в одноядерном тесте, и примерно на 500 баллов ниже, чем у того же чипа в многоядерном тесте. Таким образом, стоит ожидать, что производительность новинки будет на уровне Ryzen 5 3600.

Тест производительности AMD Ryzen 3 PRO 4350G:

AMD Ryzen 3 PRO 4350G набирает 1137 баллов в одноядерном и 4954 балла в многоядерном тестах. Результаты примерно равны производительности процессора Ryzen 3 3300X,.

Таким образом, можно сделать вывод, что APU AMD Ryzen 4000 имеют довольно неплохую производительность как CPU, так и GPU, а интегрированные графические решения показывают себя намного лучше, чем то, что Intel предлагает в своей текущей линейке процессоров. В дополнение к этому, APU Renoir должны неплохо разгоняться, что еще больше укрепит их позиции на рынке.