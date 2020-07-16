Crysis Enhanced Edition теперь доступен для всех: моды, текстуры, освещение
Команда модеров Remaster Studio выпустила общедоступную версию своего мода Crysis Enhanced Edition, значительно улучшив визуальную составляющую оригинальной Crysis для персональных компьютеров.
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В прошлом месяце уже сообщалось об этой модификации, а команда моддеров выпустила бесплатный публичный релиз, включающий HD-траву, новые текстуры в высоком разрешении, увеличенные оригинальные текстурыl.
"Целью нашего мода было достижение графической составляющей современных стандартов для Crysis", - пишет команда модеров.
В дополнение к непрямому освещению неба, эффектам тумана и улучшенному освещению для внутренних помещений, Crysis Enhanced Edition добавляет пространственные отражения для воды, тени от травы и улучшенное моделирование материалов, а также отражения в океане в реальном времени, тени от облаков и улучшенный Edge AA.
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Ниже приводится технический трейлер и несколько скриншотов Crysis Enhanced Edition.
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Данный мод показывает, насколько хорошо может выглядеть настоящий ремастер Crysis для систем текущего поколения. Пару недель назад Crytek отложила свой официальный Crysis Remaster из-за негативной реакции игрового сообщества на визуальные эффекты ремастера. Версия для консоли Switch, однако, все еще готовится к выпуску в конце этого месяца.
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"Функции, которые вы с нетерпением ждете, уже добавлены, но мы хотим потратить время на усовершенствование игры. Мы видели реакции - хорошие и плохие - и мы слушаем! Мы все еще работаем над многими вещами в игре. Будьте уверены, у вас скоро будет игра, которую вы любите", - пишет Crytek.
Crysis Remastered появится на ПК, PS4 и Xbox One в конце этого года. Версия Switch появится на следующей неделе 23 июля.
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