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На данный момент технология 5G еще находится в зачаточном состоянии и ей только предстоит завоевать мир, но ведущие компании уже работают над следующим поколением 6G. Одной из таких компаний является Samsung, которая сегодня выпустила официальный документ с изложением своих планов по созданию мобильной сети шестого поколения и возможностей этой технологии.

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Компания Samsung в прошлом году объявила о запуске нового исследовательского центра, целью которого является проектирование и разработка стандарта 6G. Компания заявила, что стремится к стандартизации 6G в сотрудничестве с различными заинтересованными сторонами в промышленности, научных кругах и правительственных сферах.

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В официальном документе Samsung говорит, что самой ранней датой начала развертывания сетей 6G станет 2028 год, а массовое внедрение стоит ожидать не ранее 2030 года.

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В Samsung заявили, что при проектировании следующего поколения сетей будет поставлена задача достичь пиковой скорости передачи данных в 1000 Гбит/с, что в 50 раз быстрее, чем у его предшественника, в то время как задержки сигнала должны составить не более 100 микросекунд, тогда как в сети 5G они имеют значение порядка одной миллисекунды. Благодаря данному улучшению по сравнению с 5G, сети 6G можно использовать в службах, чувствительных к задержкам, таких как удаленная хирургия, экстренное реагирование и промышленная автоматизация.

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Другой областью, где по мнению Samsung найдет применение 6G, вероятно станет действительно расширенная реальность (XR), термин, который включает VR, AR и смешанную реальность. Samsung считает, что для действительно захватывающей AR требуется пропускная способность 0,44 Гбит/с, а потоковая передача данных формата 16K VR приблизится к 0,9 Гбит/с, чего не может предложить стандарт 5G.

Кроме того, поколение 6G позволит создавать голограммы высокой точности в реальном времени и размером с человека, подобно тем, которые можно увидеть в научно-фантастических фильмах, потребует скоростей в несколько Тбит/с.

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В официальном документе Samsung говорится, что для удовлетворения требований поколения 6G потребуется несколько технологий, в том числе использование полосы частот терагерцового диапазона (ТГц), новые антенны и передовая технология дуплексной передачи, эволюция топологии сети и широкое распространение AI в беспроводной связи.

Кроме компании Samsung над сетями 6G работают такие компании, как Xiaomi, Ericsson и Huawei.