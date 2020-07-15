Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит частоту обновления 120 Гц и разрешение QHD+, но не одновременно
Сегодня появилась информация, что грядущая версия смартфона Galaxy Note 20 Ultra от компании Samsung будет иметь адаптивную частоту обновления от 60 до 120 Гц и будет иметь дисплей разрешением QHD+. К сожалению, инсайдер @UniverseIce заявил, что по имеющимся у него данным, в последней прошивке Galaxy Note 20 Ultra отсутствует опция для одновременного использования разрешения QHD+ и частоты обновления 120 Гц.
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Это означает, что пользователям придется либо обходиться дисплеем с высоким разрешением, но низкой частотой обновления, либо дисплеем с низким разрешением, но с более высокой частотой обновления. Здесь важно отметить, что при больших размерах экрана разрешение FHD+ может выглядеть хуже, чем QHD+. Однако, например, смартфон OnePlus 8 Pro обошел эту проблему, позволив пользователям одновременно использовать как высокую частоту обновления, так и высококачественный QHD+ режим.
Отсутствие указанного режима работы вызывает недоумение, поскольку основным смыслом наличия адаптивной частоты обновления является оптимизация энергопотребления при высоких разрешениях. Например, Apple смогла предложить дисплеи с частотой 120 Гц, работающие в разрешении 2732 x 2048 в линейке iPad Pro, при этом сохраняя отличное время автономной работы.
Но, возможно всё не так плохо для будущих владельцев смартфонов Samsung, а компания просто не удосужилась добавить соответствующую функцию в прошивку, и режим 120 Гц с разрешением QHD+ будет в конечном итоге доступен на Samsung Galaxy Note 20 Ultra к моменту релиза.
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