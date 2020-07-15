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Накопительное обновление Windows 10, выпущенное в июне 2020 года, стало очередным разочарованием для некоторых пользователей, поскольку оно приводило к некорректной работе принтеров, а также к принудительным перезагрузкам системы. Многие пользователи не могли печатать на устройствах разных производителей, включая Brother и Ricoh. Кроме того, Microsoft умудрилась сломать виртуальные принтеры PDF, называемые программной печатью.

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С накопительным обновлением июля 2020 года Microsoft решила, по крайней мере, три основные проблемы в Windows 10.

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В обновлениях KB4565503 для версии 2004 и KB4565483 для версии 1909/1903 компания Microsoft заявляет, что устранила все проблемы печати, вызванные предыдущим обновлением, выпущенным 9 июня 2020 года. Таким образом, если у вас возникли проблемы с принтерами или службой печати, убедитесь, что ваша система обновилась до самой последней версии Windows 10, либо сделайте это самостоятельно.

Также в прошлом месяце Microsoft признала, что у Windows 10 есть еще одна серьезная проблема, которая заставляет перезагружаться некоторые системы из-за возникновения критической ошибки в процессе Local Security Authority. К счастью, последний накопительный пакет Windows 10 наконец-то решает эту проблему, и компьютеры пострадавших пользователей больше не будут бесконтрольно перезагружаться.

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Кроме того, после майского обновления пользователи сообщали о нарушении функциональности OneDrive на компьютерах, использующих устаревшую файловую систему. Microsoft отметила, что ошибка приводила к сбою подключения OneDrive к Windows при попытке открыть службу облачного хранилища Microsoft в Windows 10. С обновлением Windows 10 KB4565503 Microsoft наконец-то решила все проблемы с приложением OneDrive и синхронизировала содержимое со службой облачного хранилища.