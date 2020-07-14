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Сегодня AMD представила самую быструю в мире платформу для рабочих станций, известную как серия Ryzen Threadripper Pro 3000. Процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro 3000 предназначены для пользователей рабочих станций. В рамках сегодняшнего выпуска продуктов AMD и ее партнеры представят несколько рабочих станций с различными конфигурациями Ryzen Threadripper Pro. Семейство Ryzen Threadripper Pro напрямую конкурирует с линейкой Intel Xeon-W в сегменте рабочих станций, предлагая удвоенное количество ядер и потоков, удвоение линий PCIe и поддержку 8-канальной памяти объемом 2 Тб

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AMD Ryzen Threadripper 3995WX является флагманом семейства процессоров Ryzen Threadripper PRO 3000. Он имеет 64 ядра и 128 потоков. Чип включает в себя 288 МБ общего кеша. Тактовая частота процессора составляет в базе 2,7 ГГц, а в boost режиме 4,2 ГГц. TDP топового процессора имеет значение 280 Вт.

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В отличие от обычных вариантов CPU, серия PRO будет предлагать более стабильные тактовые частоты по сравнению с потребительскими чипами.

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32-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3975WX получил 32 ядра и 64 потока. Он имеет 144 МБ общей кэш-памяти, 128 линий PCIe Gen 4.0 и TDP 280 Вт. Ryzen Threadripper PRO 3975WX будет работать на частоте 3,5 ГГц в базе и 4,2 ГГц в boost режиме.

AMD Ryzen Threadripper 3955WX имеет 16 ядер и 32 потока. Он получил 72 МБ общей кэш-памяти, 128 линий PCIe Gen 4.0 и TDP 280 Вт. Ryzen Threadripper PRO 3955WX будет работать на частоте 3,9 ГГц в базе и 4,3 ГГц в boost режиме.

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Младший представитель серии AMD Ryzen Threadripper 3945WX получил в свое распоряжение 12 ядер и 24 потока, 70 МБ общей кэш-памяти, 128 линий PCIe Gen 4.0 и такой же TDP 280 Вт. Ryzen Threadripper PRO 3945WX будет работать на тактовой частоте 4,0 ГГц в базе и 4,3 ГГц в boost режиме.

Конкурент в лице Xeon W3275, основанный на архитектуре Cascade Lake 14nm, имеет более высокие частоты до 4,4 ГГц и TDP 205, однако, оснащен только 28 ядрами и 56 потоками, против 64 ядер и 128 потоков со стороны флагмана компании AMD. Стоит помнить, что частота 4,2 ГГц у AMD не так уж и мала, учитывая, что это 64-ядерный процессор. Процессор Intel Xeon предлагает 64 линии PCIe 3.0, в то время как AMD предоставляет 128 линий PCIe 4.0. Кроме того, процессоры Intel предлагают 6-канальную память, в то время как AMD предлагает 8-канальный интерфейс памяти.

В тестах производительности, официально распространяемых AMD, указано, что AMD Threadripper Pro предлагает на 12% более высокую однопоточную и до 28% более высокую многопоточную производительность по сравнению с конкурентами с 12-ядерным и 24-поточными чипами.

Одну из первых рабочих станций представила компания Lenovo. Её ThinkStation P620 предлагает процессор Ryzen Threadripper PRO 3995WX, 1 ТБ памяти DDR4-3200 МГц, до 20 Тб дискового пространства и два графических процессора NVIDIA Quadro RTX 8000 или четыре графических процессора Quadro RTX 4000. Вся система питается от блока питания 1000 Вт.

Похоже, что AMD занимает лидирующее положение в сегменте рабочих станций, предлагая не только большее количество ядер и потоков, но и лучшие возможности поддержки памяти. Ожидается, что AMD и ее OEM-партнеры запустят свои первые рабочие станции на базе семейства Threadripper Pro в сентябре этого года.