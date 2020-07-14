CORSAIR выпустила сенсорный экран iCUE NEXUS Companion для управления периферийными устройствами
Компания CORSAIR, мировой лидер в области высокопроизводительных игровых периферийных устройств и компонентов для энтузиастов, сегодня объявил о выпуске универсального сенсорного экрана CORSAIR iCUE NEXUS Companion, который предоставляет полный доступ к программному обеспечению CORSAIR iCUE. Подключаясь к совместимым клавиатурам, таким как CORSAIR K70 RGB MK.2 или K95 RGB PLATINUM XT, или подключаясь напрямую к ПК через USB, iCUE NEXUS обеспечивает удобный доступ к различным функциям iCUE, таким как мониторинг системы в реальном времени и программируемые макросы. Благодаря возможности программирования более 200 экранов, каждый из которых отображает до шести виртуальных кнопок с использованием настраиваемой графики перетаскивания, iCUE NEXUS добавляет дополнительный уровень персонализации настроек любого пользователя персонального компьютера.
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ICUE NEXUS функционирует как интерактивный дисплей для компьютера и используя широкие возможности программного обеспечения iCUE. Он следит за важными показателями системы с помощью данных мониторинга системы в режиме реального времени от CPU, GPU и iCUE-совместимых устройств, включая температуру, частоты, скорости вращения вентиляторов и многое другое. Любые действия, программируемые в iCUE, могут быть сопоставлены с одной из виртуальных кнопок iCUE NEXUS, позволяя выполнять множество команд одним касанием - от запуска игры или приложения до выполнения сложных макросов в игре.
Настройки периферийных устройств можно регулировать непосредственно с сенсорного экрана. Устройство позволяет изменять чувствительность мыши, переключать профиль эквалайзера гарнитуры, изменять профиль освещения RGB клавиатуры и многое другое. Все эти действия можно выполнить с помощью нескольких простых нажатий и касаний экрана iCUE NEXUS, когда iCUE работает в фоновом режиме, без необходимости открывать программный клиент iCUE.
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Пользователи также могут загружать предварительно запрограммированные экраны с уникальными визуальными эффектами и пользовательскими действиями для определенных игр.
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