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Смартфоны серии Huawei Mate 40 находится в разработке и готовятся к скорому релизу. Сегодня в сети появилась информация о технических характеристиках смартфонов данной серии.

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Согласно сообщениям, Huawei Mate 40 будет оснащен плоским OLED-дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц. Версия Pro получит OLED экран-водопад разрешением 1333p с частотой обновления 90 Гц. Что касается процессоров, то оба телефона будут работать на 5-нм процессоре Kirin 1020 5G. Смартфоны будут оснащены фронтальной двойной камерой. Mate 40 получит 24-мегапиксельный основной селфи-объектив с фиксированным фокусом, а версия Pro поставляется с 32-мегапиксельной камерой с автофокусом.

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Что касается задних камер, то Huawei Mate 40 оснащен блоком из трёх камер, включающих основной 50-мегапиксельный датчик, 16-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. В то же время, версия Pro имеет четыре камеры. В дополнение к основной камере с разрешением 50 мегапикселей, она также включает в себя ультраширокоугольный объектив с разрешением 50 мегапикселей, телеобъектив с 5-кратным перископом и ToF объектив с функцией измерения температуры.

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Что касается других параметров смартфонов, то емкость аккумуляторной батареи Huawei Mate 40 составит от 4200 мАч до 4500 мАч с поддержкой проводную зарядки мощностью 40 Вт и беспроводной зарядки мощностью 27 Вт. Что касается версии Pro, то емкость его аккумуляторной батареи составит от 4500 мАч до 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной мощностью 40 Вт. Оба смартфона будут работать под управлением оболочки EMUI 11. Они смартфона также получат стерио динамики. Pro версия получит степень защиты IP 68, а простая версия только IP 53/

Huawei Mate 40 имеет три варианта конфигурации памяти: 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Они будут стоить 4499 юаней (643 доллара), 4999 юаней (715 долларов) и 5499 юаней (786 долларов) соответственно. Mate 40 Pro также получит три варианта: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ по цене 6499 юаней (929 долларов), 6999 юаней (1000 долларов) и 7999 юаней (1143 доллара) соответственно.