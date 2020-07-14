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Сегодня компания GIGABYTE представила материнскую плату GA-IMB410TN формата Mini-ITX с разъемом Socket LGA1200 на базе чипсета Intel H410 для процессоров Intel 10-го поколения. Данная плата редназначенна для компактных настольных компьютерных систем и медиацентров "все в одном". Новая плата GA-IMB410TN разработана для питания от 2-контактного внешнего источника постоянного тока. Материнская плата ограничена в поддержке процессоров уровнем TDP не более 65 Вт, таким образом построить на её основе мощную игровую систему вряд ли удастся. Слоты оперативной памяти выполнены в форм-факторе SODIMM DDR4 с поддержкой максимального объема до 64 Гб и слот PCI-Express 3.0 x16.

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Кроме того, на плате расположен один слот PCI-Express 3.0 x16 для подключения дискретного видео ускорителя. Для организации системы хранения данных предназначен слот M.2-2280 и два порта SATA 6 Гбит/с. Также на материнской плате GA-IMB410TN расположены коннекторы mPCIe 3.0 x1, mSATA 6 Гбит/с и слот E-key M.2 для WLAN карт, разъемы LVDS, GPIO, предназначенных для многофункциональных устройств. За работу сети отвечают два 1 GbE порта, управляемых контроллерами производства компании Intel. Плата имеет поддержку 6-канального HD звука благодаря отличному кодеку Realtek ALC887. Стоимость новинки компания Gigabyte пока не раскрыла, равно, как и время её появления в продаже.