Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Сегодня появилась очередная утечка информации о том, что Intel планирует представить архитектуру big.LITTLE в своих продуктах 2021 году. Утечка связана с документацией Intel, подробно описывающей «гибридную технологию Intel», которая представляет собой сочетание больших ядер вместе с маленькими ядрами. Большие и маленькие ядра будут иметь одинаковые наборы команд и регистры, специфичные для модели, однако будут иметь различную вычислительную мощность и энергопотребление, т.е. большие ядра, получат более высокую пропускную способность и более высокие тактовые частоты, а маленькие ядра получат меньшие тактовые частоты, но будут гораздо более экономичны. Тем не менее, компания Intel ввела ограничения нескольких наборов инструкций, которые смогут работать лишь на больших ядрах, включая поддержку AVX512, Intel TSX и FP16.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Это также опровергает слухи о том, что Intel отказывается от AVX512. Хотя это изменение может не оказать большого влияния на основной сегмент настольных компьютеров, оно может иметь огромное значение для центров обработки данных и мобильных устройств, в которых нагрузка на процессор может колебаться в широких пределах. Маленькие ядра также позволят Intel значительно увеличить время автономной работы ноутбуков. Этот шаг также усилит конкуренцию с процессорами ARM, поскольку маленькие ядра смогут соответствовать по энергоэффективности чипам ARM при низких нагрузках, в то время как большие ядра превзойдут их по мощности.

Кроме того, архитектура big.LITTLE позволяет производителям процессоров выбирать между высокопроизводительными и энергоэффективными кластер в зависимости от потребностей заказчика и рыночной конъюнктуры.