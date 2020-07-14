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Intel подтверждает архитектуру big.LITTLE в процессорах Alder Lake

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 Сегодня появилась очередная утечка информации о том, что Intel планирует представить архитектуру big.LITTLE в своих продуктах 2021 году. Утечка связана с документацией Intel, подробно описывающей «гибридную технологию Intel», которая представляет собой сочетание больших ядер вместе с маленькими ядрами. Большие и маленькие ядра будут иметь одинаковые наборы команд и регистры, специфичные для модели, однако будут иметь различную вычислительную мощность и энергопотребление, т.е. большие ядра, получат более высокую пропускную способность и более высокие тактовые частоты, а маленькие ядра получат меньшие тактовые частоты, но будут гораздо более экономичны. Тем не менее, компания Intel  ввела ограничения нескольких наборов инструкций, которые смогут работать лишь на больших ядрах, включая поддержку AVX512, Intel TSX и FP16.

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 Это также опровергает слухи о том, что Intel отказывается от AVX512. Хотя это изменение может не оказать большого влияния на основной сегмент настольных компьютеров, оно может иметь огромное значение для центров обработки данных и мобильных устройств, в которых нагрузка на процессор может колебаться в широких пределах. Маленькие ядра также позволят Intel значительно увеличить время автономной работы ноутбуков. Этот шаг также усилит конкуренцию с процессорами ARM, поскольку маленькие ядра смогут соответствовать по энергоэффективности чипам ARM при низких нагрузках, в то время как большие ядра превзойдут их по мощности.

 Кроме того, архитектура big.LITTLE позволяет производителям процессоров выбирать между  высокопроизводительными и энергоэффективными кластер в зависимости от потребностей заказчика и рыночной конъюнктуры.

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