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В прошлом уже появлялась информация о том, что компания Samsung работает над модификацией смартфона Galaxy S20, получившем название Galaxy S20 Fan Edition. Новое устройство должно заменить линейку Galaxy S Lite.

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Смартфон будет представлен в двух вариантах, а именно: SM-G780 и SM-G781. Первый предназначен для глобального рынка, а второй - только для продажи на территории США. Согласно появившемуся результату тестирования смартфона в Geekbench, устройство будет работать на базе флагманского мобильного чипсета Snapdragon 865 от компании Qualcomm. Что не удивительно, так как предыдущий "облегченный" флагман Galaxy S10 Lite комплектовался топовым процессором.

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Устройство, протестированное в Geekbench, оснащено 6 Гб оперативной памяти и работает на последней версии операционной системы Android 10. Смартфону удалось набрать 737 баллов в одноядерном тесте производительности и 2619 баллов в многоядерном тесте.Другая информация об устройстве на данный момент отсутствует. Однако, учитывая то, что данное устройство будет упрощенной версией флагмана, можно предположить, что урезание будет связано с более дешевыми материалами корпуса, более простыми камерами (возможно их меньшее количество) или, например, меньшим размером экрана.

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Сроки появления смартфона точно не известны, но есть предположения, что это произойдет ориентировочно в октябре 2020 года. Возможно, что больше информации станет известно после мероприятия Galaxy Unpacked.