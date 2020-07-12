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В этом году компания Apple представила смартфон iPhone SE 2020 года с самым быстрым мобильным процессором всего за 399 долларов. Технический гигант, вероятно, хочет продолжить работать в данном направлении. В сети появилась информация сообщается, что в разработке может быть другая недорогая модель, с той лишь разницей, что её стоимость может начаться всего с 200 долларов.

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В твите MauriQHD говорится, что недорогой iPhone от Apple может продаваться по цене от 200 до 300 долларов. Если предположить, что слух окажется правдой, то рассматриваемый смартфон будет гораздо дешевле, чем самый дешевый на данный момент iPhone SE 2020 года по цене в 399 долларов.

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К сожалению MauriQHD не упоминает том, какой чипсет будет использовать бюджетный iPhone. Тем не менее, более ранний твит от того же человека заявил, что iPhone 2021 SE может иметь тот же чип A13 Bionic, что и iPhone SE 2020 года. Хотя он не упомянул, будет ли версия 2021 года стоить от 200 долларов, даже если Apple будет использовать ту же SoC, что и в iPhone SE 2020 года.

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Известно, что Apple позиционирует свою продукцию в качестве премиум класса, однако, выпустив на рынок смартфон стоимостью около 200 долларов, компания сможет перетянуть на свою сторону значительное число потребителей, которые ранее выбирали смартфоны на базе ОС Android из-за их широкого ценового диапазона и огромного выбора, как по цене, так и по производительности.

К сожалению, это вся информация, которая есть на данный момент.