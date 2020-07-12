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В скором времени ожидается запуск смартфонов серии Galaxy Note 20, после чего внимание может быть сосредоточено на предстоящей серии Galaxy S21. По словам одного из инсайдеров, внутренним кодовым именем новой флагманской серии является "Galaxy U", и, по-видимому, компания Samsung попытается предоставить потребителям предстоящее семейство устройств по более низкой цене. В то время как менее дорогой флагман всегда является предпочтительным для потребителей, согласно последней информации в конфигурации смартфонов ожидаются некоторые компромиссы.

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По слухам, Samsung может снизить цену семейства Galaxy S21, отказавшись от мобильной платформы Snapdragon 875 компании Qualcomm и переключаясь на конфигурацию с процессорами Exynos собственного производства. Ранее также появлялась информация, что Samsung может использовать SoC Snapdragon 865 или Snapdragon 865+ вместо Snapdragon 875, поскольку грядущий чипсет будет намного дороже, чем его предшественник.

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Инсайдер Ice Universe утверждает, что еще один способ снизить цену Galaxy S21 - это использовать экран разрешением FHD+ с частотой обновления 60 Гц. По сравнению с базовой моделью серии Galaxy S20 это серьезное понижение характеристик, при этом единственным преимуществом является то, что потребители получат последнюю и лучшую модель по более низкой розничной цене. Инсайдер также заявляет, что для желающих получить максимум возможностей из того, что Samsung может предложить в первой половине 2021 года, то им лучше обратить внимание на Galaxy S21 Ultra.

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В предыдущем слухе говорилось о 150-мегапиксельном датчике камеры, в Galaxy S21, поэтому на данном этапе следует предположить, что слух говорит о топовом представителе семейства - Galaxy S21 Ultra. Однако, учитывая, насколько дорогой получился Galaxy S20 Ultra, то о стоимости Galaxy S21 Ultra остается только гадать и готовиться к очередному ценовому рекорду.

Несмотря на это, следует полагать, что Samsung будет использовать все, что есть в ее распоряжении, чтобы снизить цену серии Galaxy S21, так как на данный момент корейский гигант не добился хороших продаж флагманских смартфонов в 2020 года, и это можно объяснить безумно высокими ценниками на Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra.