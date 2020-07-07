В сети появились рендеры смартфона Google Pixel 5
Через несколько месяцев Google, вероятно, выпустит смартфон Google Pixel 5. На данный момент нет официального подтверждения спецификаций этого устройства. Тем не менее, в сети периодически появляются различные рендеры и утечки относительно этого смартфона. Последние рендеры от Pigtou раскрывают пару конструктивных особенностей этого устройства. Визуализация показывает, что этот смартфон очень тонкий и очень похож на Google Pixel 4.
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Согласно отчетам, размер Google Pixel 5 составляет примерно 144,6 x 70,4 мм x и 8 мм. Это означает, что Pixel 5 будет немного меньше, чем iPhone 11 и похож по размерам на iPhone XS. Если посмотреть на визуализацию, дисплей имеет предполагаемый размер в 5,5 дюймов.
Рендеры также показывают, что это устройство будет иметь порт USB Type-C. К сожалению, судя по рендерам, в смартфоне отсутствует разъем для наушников.
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Согласно расчетам Pigtou, Pixel 5 может поставляться с 5,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD. Пока нет точной информации о точном количестве камер, этого смартфона, вероятно, он будет иметь три камеры на задней панели и одиночную камеру для селфи в отверстии дисплея.
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Кроме того, этот смартфон поставляется с сенсором отпечатков пальцев на задней стороне. Отсутствие экранного сенсора отпечатков пальцев указывает на то, что это устройство в лучшем случае относится к смартфону среднего уровня. Есть предположения, что Google Pixel 5 будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 765G.
Что касается даты запуска, то предполагается, что телефон может быть выпущен в период с августа по октябрь этого года.
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