Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания NVIDIA постепенно готовится к выпуску своих видеокарт следующего поколения на архитектуре Ampere для потребительского рынка после того, как был представлен графический процессор A100 для рабочих станций и профессиональных приложений. Линейка карт на архитектуре Ampere с каждым днем получает все больше подробностей и утечек информации, что вполне может указывать на близость официального запуска долгожданных новинок. В последних слухах появилась новая информация о графических процессорах и памяти будущих GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti. Благодаря пользователю Twitter kopite7kimi, у которого в прошлом было много подтвержденных предположений, появилась информация о том, что GeForce RTX 3070 используют графический процессор GA104 в сочетании с памятью GDDR6, а GeForce RTX 3070 Ti будет иметь новую память GDDR6X, которая имеет более высокую скорость и, как сообщается, может достигать 21 Гбит/с.

реклама

Предполагается, что обычный GeForce RTX 3070 будет иметь графический процессор с 2944 ядрами CUDA на кристалле GA104-400, а его старший брат GeForce RTX 3070 Ti будет оснащен 3072 ядрами CUDA на кристалле GA104-300. В сочетании с новыми технологиями, которые предлагает архитектура Ampere, с новой памятью GDDR6X, графические процессоры должны показать отличную производительность. Предполагается, что обе карты достигнут пропускной способности памяти 512 Гб/с. Пока эта вся имеющаяся информация о данных картах. Предполагается, что компания NVIDIA перейдет к массовому производству в августе, а официальный запуск, должен произойти до конца этого года, хотя есть мнение, что это может произойти уже в сентябре.