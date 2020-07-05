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Похоже, что компания Samsung готовится представить новый доступный смартфон, который пополнит и без того уже многочисленную "М" серию. Грядущий смартфон получит название Galaxy M01s.

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Утечка указывает на то, что смартфон станет своеобразным ребрендингом Galaxy A10s, выпущенного в августе 2019 года. Таким образом, можно сделать предположение о его технических характеристиках, а также стоимости. Кроме того, на официальном индийском веб-сайте компании появилась страница поддержки смартфона.

На официальной странице также можно было уточнить некоторые детали, такие как объем оперативной памяти, равный 3 Гб и номер модели, имеющий вид SM-M017F/DS. Эта информация также подтверждает некоторые слухи, которые появлялись в сети в предыдущие недели.

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Что касается других характеристик, то если смартфон действительно похож на Galaxy A10s прошлого года, то он будет оснащен 6,2-дюймовым IPS дисплеем с разрешением HD+ (1520 x 720 пикселей). За работу смартфона будет отвечать восьмиъядерный процессор MediaTek Helio P22. В качестве операционной системы телефон получит Android10 из коробки с оболочкой OneUI версии 2.0.

За фотографические возможности будет отвечать двойная камера с задней стороны смартфона с основным 13-мегапиксельным датчиком и 2-мегапиксельным датчиком глубины для создания эффекта боке. На фронтальной стороне располагается 8-мегапиксельный датчик селфи-камеры.

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Samsung Galaxy M01s должен быть оснащен аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч.

Galaxy M01 от Samsung должен иметь такую же цену, как Galaxy A10s, таким образом это означает, что цена составляет около 133 долларов.