Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как известно, у Huawei есть дочерняя компания HiSilicon, имеющая в своем ассортименте линейку перспективных 7-нм процессоров Kunpeng на базе архитектуры ARMv8, которые могут содержать до 64 ядер, обладают поддержкой PCIe 4.0 и предназначены для центров обработки данных. Китайский YouTube канал 自制自制 приобрел настольный ПК на платформе Huawei, который оснащен восьмиядерным 7-нм процессором Kunpeng 920 ARMv8 компании и материнской платой Huawei D920S10 и познакомил своих зрителей с данной платформой.

реклама

Подобные разработки могут помочь в дальнейшей стратегии Китая по снижению зависимости от западных полупроводниковых технологий. Тем не менее, во многих отношениях имеются трудности, с которыми столкнулась страна, особенно с точки зрения поддержки программного обеспечения, и это является основной темой видео. Блогер большую часть видео, освещает проблемы, с которыми она столкнулась при запуске значимых программных приложений. Из-за архитектуры ARM Kunpeng, система ограничена запуском 64-разрядной операционной системы UOS китайского производства, которая в значительной степени представляет собой модифицированный вариант ОС Linux. В видео отмечено, что операционная система UOS работает гладко и имеет интуитивно понятный интерфейс и даже поддерживает разрешение 4K с частотой 60 Гц благодаря видеокарте Yeston RX550. Тем не менее, ей пришлось заплатить дополнительные 800 юаней (~ $ 115), чтобы получить доступ к магазину приложений. Кроме того, в магазине был ужасный выбор приложений, в котором отсутствовали даже такие приложения, как Adobe и другие. Это усугубляестя отсутствием поддержки системой 32-битного программного обеспечения.

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

На системе провели тестовый рендеринг Blender BMW, но процесс завершился только через 11 минут и 47 секунд, что намного медленнее, чем у большинства современных процессоров. Система хорошо воспроизводила потоковое видео в разрешении 4K, но при воспроизведении с собственного носителя возникали серьезные проблемы из-за плохой производительности декодирования. Сама блогер говорит, что система, очевидно, лучше всего подходит для легкой офисной работы.

Что касается технической стороны, то система была куплена за 7500 юаней (примерно $1060 долларов США), и включала восьмиъядерный/восьмипоточный процессор Kunpeng 920 2249K, работающий на частоте 2.6 ГГц и распаянный непосредственно на материнской плате. В интернете нет информации о данном процессоре, но в видео перечислены 128 КБ памяти L1 (64 КБ + 64 КБ), 512 КБ L2 и 32 МБ L3. Материнская плата Huawei D920S10 имеет четыре слота DIMM, но в системе было установлено всего два модуля памяти Kingston DDR4-2666 общим объемом 16 Гб. Несмотря на поддержку PCIe 4.0, на материнской плате доступно три слота PCIe 3.0 (x16. X4, x1). Кроме того на плате размещены 6 портов SATA III, два слота M.2, два USB 2.0, порт USB 3.0, разъем VGA и порт Gigabit Ethernet. К материнской плате был подключен жесткий диск SATA 256 Гб, блок питания мощностью 200 Вт, видеокарта Yeston RX550 и оптический привод.

реклама

Трудности, с которыми столкнулся канал, подчеркивают, что даже самые лучшие чипы в мире не очень эффективны без надежного программного обеспечения и квалифицированных разработчиков.