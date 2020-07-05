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Новый графический ускоритель Xe компании Intel, который входит в состав чипов Tiger Lake Gen 11, снова был протестирован, и показал результат, сопоставимый с дискретным ускорителем компании NVIDIA Geforce MX350, которым комплектуются большое количество популярных ноутбуков.

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Результаты стали известны благодаря инсайдерам Rogame и TUM_APIS и показывают производительность Intel Xe в сравнении с чипами компании AMD и Nvidia в ноутбуках среднего уровня.

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GPU Intel Xe, который был протестирован, является частью чипа Core i7-1165G7. Стоит учитывать, что в семействе Tiger Lake данный процессор не является самым производительным. Графический процессор Intel Xe основан на архитектуре Gen 12, включающей 96 исполнительных блоков, которые в общей сложности составляют 768 ядер, и работает на тактовой частоте 1300 МГц. GPU Intel Xe был протестирован с памятью LPDD4x, работающей на частоте 4266 МГц.

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В тестировании участвовало несколько ноутбуков. Вначале сравнивалась производительность ноутбука Lenovo 82 CU и Lenovo 81 YL, имеющих в своем составе графические ускорители Intel Xe и NVIDIA GeForce MX350 соответственно. Конфигурация iGPU Xe имела 96 исполнительных блоков (768 ядер). При сравнении стоит учитывать, что дискретная графика компании NVIDIA имеет как более высокую тактовую частоту в 1,47 ГГц, так и оснащена более скоростной локальной памятью стандарта GDDR5, благодаря которой демонстрирует более высокие показатели пропускной способности.

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В тесте Geekbench 4 OpenCL графическому ускорителю от компании Intel удалось получить 59845 баллов, в то время как дискретная графика от "зеленой" компании достигла показателя в 59828 баллов. Конечно, если рассматривать чистую производительность, то между соперниками нет никакой разницы, но для Intel такие показатели являются отличным достижением, учитывая выше сказанные технические различия графических процессоров.

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Также интересно, что информация о графическом чипе процессора Apple A12Z Bionic появилась в базе данных Geekbench 5 несколько дней назад и была обнаружена Rogame. Графический процессор Apple показал чуть меньшую производительность, чем GeForce MX350. MX350 получил 13520 баллов, в то время как GPU Apple A12Z Bionic получил 11315 баллов.

Geekbench 4 и Geekbench 5 - это совершенно разные тесты, но если Intel Xe GPU масштабируется в тестах Geekbench 5 так же хорошо, как и MX350 в Geekbench 4, то Intel также будет уверенно лидировать над GPU Bionic от Apple.

Кроме того, в тестах также сравнивались Intel Tiger Lake Xe с 96 EU (Core i7-1165G7) и с 80 EU (Core i5-1135G7).

Здесь можно видеть, что производительность GPU падает примерно на 13,5% по сравнению с Core i7-1165G7, что вполне ожидаемо из-за меньшего количества ядер.

Самым интересным в тестировании выглядит сравнение новейшей графики Intel с самым быстрым процессором в семействе AMD Ryzen 4000U, который оснащен графическим процессором Vega 8, включающим 512 ядер на тактовой частоте 1750 МГц. Результат, достигнутый iGPU Xe, включающем 768 ядер, работающих на тактовой частоте 1300 МГц, получился просто великолепным. Данный результат также похож на то, что ранее можно было видеть в утечках тестового пакета 3DMark. Конечно iGPU Vega имеет на 30% меньше ядер, но они имеют преимущество в тактовой частоте на 35%, по сравнению с iGPU от Intel.

То же самое можно видеть при сравнении Core i5-1135G7 (GPU Xe с 80 EU или 640 ядрами на 1,3 ГГц) с AMD Ryzen 5 4600U (Vega 6 с 384 ядрами на 1,5 ГГц). Процессор Intel Tiger Lake получил преимущество около 35% в том же тесте, что также очень впечатляет.

Процессоры Intel Tiger Lake 11-го поколения ожидаются через несколько месяцев и получат несколько существенных доработок и оптимизаций архитектуры. Ядра Sunny Cove будут заменены новыми ядрами Willow Cowe, на которых базируются процессоры Ice Lake. Кроме новых ядер процессоры получат улучшения функций безопасности, оптимизацию транзисторов и некоторые изменения в организации кеша.

Процессоры поколения Intel Tiger Lake будут должны появиться в составе большого количества мобильных компьютеров различных производителей уже текущим летом.