Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Еще в мае этого года Vivo представила Vivo Y70s. Аппарат стал первым смартфоном с чипсетом Exynos 880 от компании Samsung, обеспечивающим достойную производительность и поддержку сетей 5G. Теперь компания готовится представить новый смартфон Vivo Y70. Спецификации смартфона стали известны благодаря порталу Weibo, хотя устройство еще официально не представлено.

реклама

Vivo Y70 может похвастаться тем же самым мобильным процессором Exynos 880, что и у предшественника Y70s. Процессор Exynos 880 состоит из двух ядер ARM Cortex-A77 с тактовой частотой 2 ГГц и шести ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Для графических задач чипсет оснащен графическим процессором ARM Mali-G76 MP5. Как и большинство современных аппаратов среднего класса, телефон оснащен панелью разрешением FullHD+ (2400 x 1080 пикселей) от компании JDI. К сожалению, он имеет стандартную частоту обновления экрана в 60 Гц.

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Смартфон будет доступен в двух вариантах с 6 Гб или 8 Гб оперативной памяти. Независимо от объема доступной оперативной памяти, Vivo Y70 получит 128 Гб внутренней памяти. Стоит отметить, что Vivo Y70S не поддерживает карты microSD, вероятно, новая модель также будет лишена такой возможности.

На задней стороне смартфона расположен блок из трех камер. Основная камера основана на сенсоре Samsung GM1 и имеет разрешение 48-мегапикселей. Остальные две камеры представлены сверхширокоугольным 8-мегапиксельным датчиком и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Стоит отметить, что камеры имеют ту же конфигурацию, что и Vivo Y70S. Однако, компания Vivo решила оснастить Vivo Y70 другим датчиком селфи камеры, представленным сенсором OV8856 с разрешением 8 мегапикселей. Согласно просочившейся спецификации, этот смартфон оснащен функцией EIS (электронная стабилизация изображения).

реклама

Телефон питается от аккумуляторной батареи емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Смартфон оснащен современным разъемом USB Type-C и в отличие от Vivo Y70s, не имеет стерео динамиков.

Кроме характеристик смартфона утечка также содержит информацию о цене. Вариант с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб памяти будет стоить 1798 юаней (~ 254 доллара). Вариант с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб памяти обойдется покупателям в 1,998 юаней (~ 283 доллара). К сожалению, пока нет информации о дате появления смартфона в продаже.