Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Обновление для Windows 10 за май 2020 года, выпущенное 27 мая, привело ко множеству проблем у пользователей. Теперь стало известно, что данное обновление влияет на корректную работу приложения OneDrive. После обновления до Windows 10 версии 2004 пользователи стали жаловаться, что не могут получить доступ к файлам, синхронизированным с OneDrive.

Сообщается, что синхронизация файлов размещенных в облаке до майского обновления, приводит к серьезной проблеме и не позволяет получить доступ к этим файлам. Некоторые пользователи жалуются, что OneDrive не работает совсем после установки обновления.

анонсы и реклама Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

В компании Microsoft признали, что эта проблема существует, и она работает над исправлением, которое будет включено в следующее накопительное обновление.

В Microsoft отметили, что устройства с определенными установленными приложениями могут не подключаться к OneDrive. Кроме того, Windows 10 May 2020 также не позволяет пользователям открывать ранее синхронизированные/загруженные файлы, а на экране появляется сообщение об ошибке "OneDrive не может подключиться к Windows", когда происходит попытка доступа к синхронизированным файлам или к самому приложению.

реклама

К счастью, Microsoft уже начала внедрять временные исправления с помощью встроенного средства устранения неполадок. В зависимости от конфигурации системы, средство устранения неполадок может запускаться автоматически. Средство устранения неполадок Windows 10 помогает выявить проблемы, а также сбросить приложение OneDrive, что может помочь запустить процесс загрузки. Чтобы проверить состояние средства устранения неполадок, необходимо нажать кнопку «Пуск», затем щелкнуть значок шестеренки слева, чтобы открыть настройки. В настройках нажать «Обновление и безопасность», затем «Устранение неполадок». Нажать «Просмотреть историю» в разделе «Устранение неполадок», и вы увидите «Устранение неполадок файлов по требованию». После завершения процесса устранения неполадок Microsoft рекомендует перезагрузить компьютер.