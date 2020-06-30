ASRock выпускает видеокарту Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC
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Компания ASRock, являющаяся одним из ведущих мировых производителей материнских плат, видеокарт и мини-ПК, выпустила новую видеокарту с тремя вентиляторами Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC. В Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC реализована новая стильная конструкция кожуха ASRock с обновленными ребрами охлаждения. Плата основана на 7-нм графическом процессоре AMD Radeon RX 5600 XT, оснащена 6 Гб памяти стандарта GDDR6 со 192-битной шиной памяти и интерфейсом PCI Express 4.0. Видеокарта ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC обеспечивает отличные возможности разгона, что позволяет пользователям наслаждаться плавным игровым процессом.
ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G имеет заводские тактовые частоты работы GPU в базе 1420 МГц, игровую частоту 1615 МГц и в режиме разгона 1750 МГц. Кроме того, тактовая частота памяти GDDR6 составляет 1750 МГц, что на 17% быстрее, чем значение памяти установленное компанией AMD. ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC идеально подходит для процессорных систем AMD Ryzen 3000 и материнских плат ASRock B550 и X570.
Видеокарта ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC оснащена новым кулером с тремя вентиляторами и использует специальную лазерную гравировку и концентрическую полировку на вентиляторах, привнося в дизайн карты свежий и привлекательный внешний вид. Кроме того, стильная металлическая задняя панель повышает прочность платы и делает внешний вид видеокарты полностью завершенным. Кроме того, ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC поддерживает технологию бесшумного охлаждения 0 дБ, которая отключает вентиляторы, когда нагрузка, а соответственно и температура графической карты низка. Потенциальным покупателям стоит учесть, что система охлаждения имеет 2,7 слотовое исполнение и может помешать установке какого-либо оборудование в соседние разъемы.
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