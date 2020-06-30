Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания ASRock, являющаяся одним из ведущих мировых производителей материнских плат, видеокарт и мини-ПК, выпустила новую видеокарту с тремя вентиляторами Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC. В Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC реализована новая стильная конструкция кожуха ASRock с обновленными ребрами охлаждения. Плата основана на 7-нм графическом процессоре AMD Radeon RX 5600 XT, оснащена 6 Гб памяти стандарта GDDR6 со 192-битной шиной памяти и интерфейсом PCI Express 4.0. Видеокарта ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC обеспечивает отличные возможности разгона, что позволяет пользователям наслаждаться плавным игровым процессом.

анонсы и реклама RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G имеет заводские тактовые частоты работы GPU в базе 1420 МГц, игровую частоту 1615 МГц и в режиме разгона 1750 МГц. Кроме того, тактовая частота памяти GDDR6 составляет 1750 МГц, что на 17% быстрее, чем значение памяти установленное компанией AMD. ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC идеально подходит для процессорных систем AMD Ryzen 3000 и материнских плат ASRock B550 и X570.

Видеокарта ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC оснащена новым кулером с тремя вентиляторами и использует специальную лазерную гравировку и концентрическую полировку на вентиляторах, привнося в дизайн карты свежий и привлекательный внешний вид. Кроме того, стильная металлическая задняя панель повышает прочность платы и делает внешний вид видеокарты полностью завершенным. Кроме того, ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC поддерживает технологию бесшумного охлаждения 0 дБ, которая отключает вентиляторы, когда нагрузка, а соответственно и температура графической карты низка. Потенциальным покупателям стоит учесть, что система охлаждения имеет 2,7 слотовое исполнение и может помешать установке какого-либо оборудование в соседние разъемы.