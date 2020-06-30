Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

NVIDIA недавно включила функцию аппаратного ускорения планирования в обновлении драйвера, компания AMD не стала откладывать свой ответ в долгий ящик и выпустила бета-версию драйвера для видеокарт Radeon, который также что позволяет пользователям использовать новую функцию планирования графического процессора в Windows 10. Однако, стоит помнить, что для использования этой новой функции вам понадобится Windows 10 build 2004.

Если коротко, то аппаратно-ускоренное планирование GPU передает функции управления VRAM из Windows в сам GPU. Теоретически, это должно оказать заметное влияние на производительность в ситуациях, связанных большой нагрузкой на VRAM, когда графический процессор должен быть более эффективным в управлении VRAM.

анонсы и реклама RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Контрольные тесты с аппаратным ускорением планирования GPU показывают, что эта функция может привести к значительному увеличению производительности, как с младшими видеокартами, такими как GeForce GTX 1650 Super, так и с высокопроизводительными картами, такими как GeForce RTX 2080 Ti, при работе в высоких разрешениях.

На таких картах, как GeForce GTX 1650 Super, аппаратно-ускоренное планирование GPU может немного добавить FPS в играх, тем самым сделать игровой процесс более комфортным. Например, в тесте игры Assassin's Creed: Odyssey, аппаратное планирование позволило повысить средний FPS с 32 FPS до более комфортных 36 FPS.

реклама

Мы еще не выяснили, какое влияние окажет аппаратное ускорение планирования GPU на оборудование AMD: мы будем держать вас в курсе.