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Как известно, настольные процессоры AMD Ryzen 4000 'Renoir' заменят существующую линейку APU Ryzen 3000. Оснащенные 7-нм ядрами AMD Zen 2 и GPU Vega, настольные процессоры Ryzen 4000 повысят производительность практически во всех отношениях по сравнению со старыми 12-нм CPU Zen+ и старыми ядрами GPU Vega.

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Новое упоминание о процессоре процессоре Ryzen 7 4700GE появилось сегодня с кодовым обозначением 100-000000149-40_40/30_Y. Новые APU, похоже, все еще находятся в раннем техническом состоянии, о чем свидетельствуют их тактовые частоты. Ryzen 7 4700GE имеет 8 ядер и 16 потоков. Процессор комплектуется 4 Мб кэш-памяти L2 и 8 Мб кэш-памяти L3, что связано с монолитным дизайном, которым обладает APU Renoir, по сравнению с дизайном чипсета на стандартных процессорах на базе Zen 2.

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Предполагается, что процессор имеет тактовую частоту 3,1 ГГц в базе и 4,35 ГГц в режиме разгона, но ранний образец работает на частоте 3 ГГц в базе и 4 ГГц в boost режиме. APU также комплектуется графикой Vega 8, которая имеет 512 SP, работающими на тактовой частоте 2000 МГц. Ryzen 7 4700GE имеет TDP 35 Вт, тогда как стандартный APU Ryzen 7 4700G будет иметь TDP 65 Вт.

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В соответствии тестом, проведенным с использованием AIDA64 Cache and Memory Benchmark, Ryzen 7 4700GE был протестирован на игровой плате ASUS ROG STRIX B550-E Gaming с двумя 8-гигабайтными модулями DDR4, работающими на скорости 4333 МГц с таймингами CL14 (14-14-13-24). Тактовая частота FCLK составила 2166 МГц, что довольно удивительно и показывает, чего может достичь чип с Zen 2. Еще одна утечка информации ресурса Chiphell указывает на то, что настольные APU Ryzen 4000 Renoir от AMD могут поддерживать тактовую частоту FCLK 2200 МГц.

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Процессор в тесте разогнан до 4,3 ГГц на всех 8 ядрах и 16 потоках, что превышает тактовую частоту в boost режиме. Производительность Ryzen 7 4700GE смогла достичь 49,1 нс. Но во втором тесте, представленном на HXL, который также проводился Teclab, мы видим, что процессор разогнан до 4,35 ГГц и использует тайминги памяти CL14 (14-13-13-28) на тех же скоростях DDR4-4333, но на ASUS ROG Crosshair VIII Impact время задержки материнской платы составляет 47,6 нс.

Teclab также сообщает, что с водяной системой охлаждения та же платформа сможет показать задержку в 45 нс, что является отличным результатом для APU Renoir.

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Ранее мы наблюдали разгон до DDR4-5400 МГц с AMD Ryzen 7 4700G на платформе B550. Это показывает, насколько велика производительность памяти, которую можно ожидать от APU третьего поколения Ryzen 4000. Дополнительная пропускная способность высокочастотной памяти определенно поможет графическому чипу на карте, предлагая более высокую производительность.