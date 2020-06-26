Acer представила игровой монитор Predator X25 с частотой обновления до 360 Гц
Компания Acer представила игровой монитор Predator X25 с частотой обновления до 360 Гц, который идеально подходит для геймеров. Кроме этого новый монитор предлагает большое количество других функций.
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Хотя игровой монитор Predator X25 обладает впечатляющей частотой обновления 360 Гц, но он может предложить лишь разрешение 1920 x 1080 пикселей. Хотя это ниже, чем у топовых игровых мониторов, имеющих разрешение до 1440p и может быть недостатком для некоторых геймеров, однако, для FPS-игроков более низкое разрешение не будет иметь такого большого значения, как впечатляющая частота обновления изображения.
рекламаВ игровом мониторе Predator X25 также имеется большое количество программ для защиты зрения, включая технологию Acer AdaptiveLight. Эта технология позволяет датчикам X25 обнаруживать количество света в окружающей среде и может автоматически регулировать яркость для обеспечения наиболее оптимального игрового опыта.
Подставка для монитора оснащена эргономичным наклоном до 25 градусов назад и 5 градусов вперед с регулировкой высоты до 12 сантиметров и функцией поворота на 30 градусов.
рекламаДизайн монитора также идеально подходит практически для любого игрового места благодаря гладким формам черного цвета и RGB-подсветке на задней панели, которая может изменяться в зависимости от воспроизводимых сцен, или варьироваться в зависимости от воспроизводимой в данный момент музыки.
рекламаОсобенность Predator X25 заключается в том, что он может сообщить пользователю, как долго он играл, а также предупредить, если он слишком много времени провел перед компьютером.
В настоящее время Acer не сообщает о стоимости Predator X25, а также сроке его появления в магазинах.
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