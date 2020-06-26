Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Acer представила игровой монитор Predator X25 с частотой обновления до 360 Гц

для раздела Блоги
3
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Компания Acer представила игровой монитор Predator X25 с частотой обновления до 360 Гц, который идеально подходит для геймеров. Кроме этого новый монитор предлагает большое количество других функций.

реклама

 Хотя игровой монитор Predator X25 обладает впечатляющей частотой обновления 360 Гц, но он может предложить лишь разрешение 1920 x 1080 пикселей. Хотя это ниже, чем у топовых игровых мониторов, имеющих разрешение до 1440p и может быть недостатком для некоторых геймеров, однако, для FPS-игроков более низкое разрешение не будет иметь такого большого значения, как впечатляющая частота обновления изображения.

анонсы и реклама
Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>
 Частота обновления 360 Гц исключает разрыв экрана и обеспечивает невероятные игровые возможности. Этот монитор также поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, которая дополнительно устраняет разрыв экрана и делает подключение этого монитора к графическим процессорам NVIDIA идеальной конфигурацией.

реклама

 В игровом мониторе Predator X25 также имеется большое количество программ для защиты зрения, включая технологию Acer AdaptiveLight. Эта технология позволяет датчикам X25 обнаруживать количество света в окружающей среде и может автоматически регулировать яркость для обеспечения наиболее оптимального игрового опыта.

 Подставка для монитора оснащена эргономичным наклоном до 25 градусов назад и 5 градусов вперед с регулировкой высоты до 12 сантиметров и функцией поворота на 30 градусов.

реклама

 Дизайн монитора также идеально подходит практически для любого игрового места благодаря гладким формам черного цвета и RGB-подсветке на задней панели, которая может изменяться в зависимости от воспроизводимых сцен, или варьироваться в зависимости от воспроизводимой в данный момент музыки.

реклама

 Особенность Predator X25 заключается в том, что он может сообщить пользователю, как долго он играл, а также предупредить, если он слишком много времени провел перед компьютером.

 В настоящее время Acer не сообщает о стоимости Predator X25, а также сроке его появления в магазинах.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

acer мониторы игровой монитор predator x25
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
62
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
4
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
19
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
25
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
15
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
51
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
34
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Ace
14
Обзор и тест корпуса be quiet! Pure Base 500DX
47
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт - июнь 2020
55

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 49
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 48
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 8 Pro подешевел на 18 000 рублей – самая низкая цена лучшего флагмана 2020 года
6
Xiaomi Mi 9T Pro больше не получает стабильную глобальную прошивку MIUI 12
7
Ещё два смартфона Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 12
2
Игровую производительность Windows 7 и Windows 10 сравнили в новом тестировании специалисты портала benchmark.pl
24
55” телевизор Samsung 4K Smart QLED TV 2020 потерял в цене 37 000 рублей
4
Процессоры AMD Ryzen 3000XT продемонстрировали свои возможности в Geekbench 5 — новинки ощутимо опережают своих предшественниц
60
iPhone Xs Max упал в цене на 60 000 рублей с начала продаж в России – флагман Apple с 512 ГБ памяти стоит дешевле, чем Xiaomi Mi 10
5
Google Pixel 4 XL потерял в цене 30 000 рублей с начала продаж – Snapdragon 855, стоковый Android, 90-Гц дисплей и одна из лучших камер на рынке
2
При переходе с Windows 7 на Windows 10 можно получить до 49% прирост быстродействия — результаты тестирования от Benchmark
10
Apple iPhone Xr сильно подешевел в России – цена самого продаваемого смартфона 2019 года упала на 26 000 рублей
+
Производительность видеокарт NVIDIA увеличилась до 12% за счет аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
43
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT уступил 4-ядерному Intel Core i3-10320 в тестировании UserBenchmark
53
NVIDIA выпускает драйвер GeForce 451.48 WHQL с поддержкой DirectX 12 Ultimate
38
CD Projekt RED бесплатно дарит коллекцию Cyberpunk 2077 Free Goodies в магазине GOG
4
Xiaomi представила самый лучший бюджетный смартфон 2020 года
8
Microsoft может показать игровую приставку нового поколения ценой около 200 долларов уже в начале июля
28
Microsoft показала новое меню "Пуск" в Windows 10
24
Процессоры AMD Renoir впечатляют способностями разгона Infinity Fabric
20
Xiaomi Redmi Note 7 получил стабильную прошивку MIUI 11 на Android 10
2
Для PlayStation 4 раздают 300 игр с большими скидками
5

Популярные статьи

Не все HDMI кабели похожи - на что нужно обратить внимание при покупке - советы канала TechQuickie
45
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
62
Лучшие шутеры для слабых компьютеров. Часть вторая
18
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
4
Рассматриваем возможность подключения двух видеокарт к одному слоту - по видеоматериалам канала TechQuickie
3
Лучшие игровые сборки на платформе 1200 в июне 2020 года
5
Когда снизу постучали — тестирование GT 640 c 2 ГБ DDR3-памяти в современных играх
+

Сейчас обсуждают

Danil Shtern
01:58
это змей 1945 скупает их всех и потом с воплем " ненавижу " крошит из пулемета ))
AMD за 6 лет повысила энергоэффективность процессоров в 32 раза вместо запланированных 25 раз
Danil Shtern
01:56
" Цена, i7-8700 продан за 18т.р., я сомневаюсь, что смог бы его продать сейчас за 18тр., просто сужу людей по себе, а ryzen 3600 удачно куплен за 9т.р." чудны дела твои , Господи )) интересно кто...
AMD за 6 лет повысила энергоэффективность процессоров в 32 раза вместо запланированных 25 раз
Twisted Evil
01:50
Себе собери эту дрисню
Лучшие игровые сборки на платформе 1200 в июне 2020 года
DOpFzit
01:49
https://www.youtube.com/watch?v=Vrs8XzJKGvQ
Лучшие игровые сборки на платформе 1200 в июне 2020 года
dimkahon
01:46
Гамно
Смартфоны OnePlus 8 Pro распроданы в Индии за несколько минут
Алекс Жмышенко
01:43
Кто сказал насчёт 4200? Может вообще 4600 будет
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir будут поддерживать память до 4200 МГц
Шахбос Арсенальский
01:41
Куда более интересен так же представленный ипс монитор 27 2к 240 герц
Acer представила игровой монитор Predator X25 с частотой обновления до 360 Гц
Шахбос Арсенальский
01:40
Классика
Acer представила игровой монитор Predator X25 с частотой обновления до 360 Гц
ffe
01:38
http://i-fotki.info/26/0b8b7e0d5b003c698629db2449ee24976d4471375784378.jpg.html
Acer представила игровой монитор Predator X25 с частотой обновления до 360 Гц
Yolanda Tarska
01:37
Всё нормально, но видеокарта уж очень медленная, даже 4 года назад на старте не особо была. Тайминги с ней менять смысла нет, всё в неё и её объём упирается, но можно потом заменить на 3060-3070 и буд...
Лучшие игровые сборки на платформе 1200 в июне 2020 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем