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Компания Acer представила игровой монитор Predator X25 с частотой обновления до 360 Гц, который идеально подходит для геймеров. Кроме этого новый монитор предлагает большое количество других функций.

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Хотя игровой монитор Predator X25 обладает впечатляющей частотой обновления 360 Гц, но он может предложить лишь разрешение 1920 x 1080 пикселей. Хотя это ниже, чем у топовых игровых мониторов, имеющих разрешение до 1440p и может быть недостатком для некоторых геймеров, однако, для FPS-игроков более низкое разрешение не будет иметь такого большого значения, как впечатляющая частота обновления изображения.

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Частота обновления 360 Гц исключает разрыв экрана и обеспечивает невероятные игровые возможности. Этот монитор также поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC, которая дополнительно устраняет разрыв экрана и делает подключение этого монитора к графическим процессорам NVIDIA идеальной конфигурацией.

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В игровом мониторе Predator X25 также имеется большое количество программ для защиты зрения, включая технологию Acer AdaptiveLight. Эта технология позволяет датчикам X25 обнаруживать количество света в окружающей среде и может автоматически регулировать яркость для обеспечения наиболее оптимального игрового опыта.

Подставка для монитора оснащена эргономичным наклоном до 25 градусов назад и 5 градусов вперед с регулировкой высоты до 12 сантиметров и функцией поворота на 30 градусов.

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Дизайн монитора также идеально подходит практически для любого игрового места благодаря гладким формам черного цвета и RGB-подсветке на задней панели, которая может изменяться в зависимости от воспроизводимых сцен, или варьироваться в зависимости от воспроизводимой в данный момент музыки.

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Особенность Predator X25 заключается в том, что он может сообщить пользователю, как долго он играл, а также предупредить, если он слишком много времени провел перед компьютером.

В настоящее время Acer не сообщает о стоимости Predator X25, а также сроке его появления в магазинах.