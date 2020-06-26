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Начиная с AirPods, крупные технологические гиганты, такие как Google, Microsoft и различные производители мобильных телефонов, принялись выпускать свои беспроводные наушники. Недавно компания LG также выпустила собственные беспроводные наушники - HBS-FN6. Помимо обеспечения высококачественного беспроводного звука и удобного способа ношения, наушники также обладают уникальной функцией стерилизации ультрафиолетовым светом.

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Согласно официальной информации, блок питания оснащен ультрафиолетовой лампой стерилизации, которая включается, когда наушники находятся на зарядке. Согласно официальному заявлению, наушники, особенно наушники-вкладыши, накапливают много грязи, включая невидимые бактерии, которых в наушниках содержится даже больше, чем на кухонной разделочной доске. Если у пользователя нет привычки регулярно чистить наушники, то можно получить воспаление, которое может нанести значительный ущерб здоровью пользователя.

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За исключением функции стерилизации, это такая же обычная гарнитуры TWS. HBS-FN6 не поддерживают активное шумоподавление, есть только пассивное шумоподавление. Водонепроницаемость соответствует стандарту IPX4, поэтому стоит быть осторожным при ежедневном использовании аксессуара.

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В дополнение к ультрафиолетовой версии для стерилизации, существует более дешевая версия без функции стерилизации. Две версии отличаются по внешнему виду, поэтому их зарядное устройство не взаимозаменяемо.

На данный момент официальная цена этих устройств не известна. LG планирует выпустить эти устройства на рынках Европы и США в следующем месяце.