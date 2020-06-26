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Смартфоны OnePlus 8 Pro распроданы в Индии за несколько минут

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 Запасы смартфонов OnePlus 8 Pro в Индии закончились всего лишь за несколько минут после их появления на сайте Amazon India и интернет-магазине OnePlus. Теперь на обоих сайтах на странице смартфона расположилось сообщение "нет в наличии".

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 Стоимость модели OnePlus 8 Pro составляет 55 000 индийских рупий (728 долларов США) для модели с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. Вариант с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб хранилища обойдется в 60000 рупий (795 долларов США). Пользователи, которые выбрали для себя самую навороченную версию, могут выбрать эксклюзивный цвет Ultramarine Blue, в то время как два других оттенка: Onyx Black и Glacial Green,  можно использовать с любой версией смартфона. В Индии компания OnePlus предлагает специальную акцию для потенциальных клиентов. Если он платит картой SBI или использует транзакцию EMI, существует скидка в размере 3000 рупий.

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 Всё сказанное относится только к модели OnePlus 8 Pro. Для не "Pro" версии смартфона OnePlus 8 компания  выбрала другую дату продажи, которую назначила на 29 июня. Стоит отметить, что в настоящее время индийские варианты являются самыми дешевыми. В остальном мире OnePlus 8 будет стоить дороже.

 Напомню технические характеристики смартфона OnePlus 8 Pro.

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 - 6,78-дюймовый (3168 x 1440 пикселей) Quad HD+ Amoled дисплей с частотой 120 Гц, яркостью до 1300 нит и защитным 3D-стеклом Corning Gorilla Glass;

 - процессор Snapdragon 865 с частотой 2,84 ГГц и графическим ускорителем Adreno 650;

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 - 8 Гб ОЗУ LPDDR5 с 128 Гб (UFS 3.0) памяти / 12 Гб ОЗУ LPDDR5 с 256 Гб (UFS 3.0);

 - Android 10 с OxygenOS 10.0

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 - 48-мегапиксельная задняя камера с сенсором Sony IMX689 и диафрагмой f/1,78 с гибридной стабилизацией OIS + EIS, 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586 с ультрашироким объективом 119,7 ° и диафрагмой f/2,2, 8 мегапиксельный датчик с диафрагмой f/2,44 с 3-кратным гибридным и 30-кратным цифровым зумом с OIS, 5-мегапиксельная камера с цветным фильтром с диафрагмой f/2,4. Поддерживается съемка 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду, замедленная съемка 720p при 480 кадров в секунду, замедленная съемка 1080p при 240 кадрах в секунду;

 - 16-мегапиксельная фронтальная камера с сенсором Sony IMX471 и диафрагмой f/2,45 с EIS;

 -  датчик отпечатков пальцев в дисплее;

 - USB Type-C audio, двойные стереодинамики, поддержка Dolby Atmos, Audio 3D, Audio Zoom, OZO Audio;

 - защита от влаги по стандарту IP68;

 -  Вес: 199 г;

 - 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2×2 MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5 Dual Band) + ГЛОНАСС, NFC, USB Type-C;

 - аккумулятор 4510mAh с функцией Warp Charge 30T (5В/6А), беспроводная быстрая зарядка 30 Вт, беспроводная обратная зарядка.

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