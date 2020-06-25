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ОС Windows 10 поставляется со встроенным почтовым клиентом, включающим в себя все необходимые функции для управления учетными записями электронной почты Outlook, Yahoo и Gmail, но недавнее обновление приложения, как сообщается, вызывает серьезные проблемы для пользователей.

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В ветке форума ответов Microsoft и форумов Google несколько пользователей сообщали о проблемах со встроенным почтовым клиентом. Судя по всему, все это вызвано либо Windows 10 версии 2004 года, либо недавним обновлением приложения Mail, которое было выпущено 28 мая.

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Хотя Microsoft еще не подтвердила отчеты, многие пользователи отметили, что приложение Mail или Windows 10 версии 2004 нарушает интеграцию Gmail во встроенном почтовом клиенте. Например, приложение «Почта» удаляет отправленные пользователем письма или перемещает их в папку со спамом без разрешения, а также не позволяет получить к ним доступ через веб-интерфейс Google.

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Некоторые пользователи подтвердили, что приложение "Почта" в Windows 10 также не может загружать вложения электронной почты Gmail, а другие проблемы были подтверждены модератором форума.

"Почтовое приложение Windows 10 не работает и ожидает исправления от Microsoft. Было бы лучше получать доступ к учетной записи Gmail через веб-версию в вашем веб-браузере", - сказал модератор форума Google.

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Проблема, похоже, довольно широко распространена, а основным из способов справиться со всей этой неразберихой - это использовать веб-интерфейс Gmail или настроить параметры спам-фильтра в своей учетной записи Gmail, чтобы сохранить отправленные электронные письма в нужном месте.