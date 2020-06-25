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Ранее в этом году Samsung выпустила два Lite смартфона в своих флагманских сериях: Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite. С помощью линейки Lite, компания пытается принести некоторые из основных флагманских функций до более широкой аудитории. Похоже, что Samsung снова будет следовать той же тенденции, а предстоящий смартфон Galaxy S20 Fan Edition станет заменой Galaxy S Lite.

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Согласно недавнему отчету SamMobile, будущая версия Galaxy S20 Fan Edition будет представлена в трех цветовых вариантах: синем, белом и светло-фиолетовом.

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Напомню, что Galaxy S20 Fan Edition будет иметь 128 Гб встроенной памяти. Ожидается, что смартфон получит операционную систему Android 10 из коробки с оболочкой One UI 2.5., которая также должна появиться на будущем Galaxy Note 20.

Поскольку технически смартфон будет Lite вариантом S20, следует также ожидать более доступной цены, хотя по имеющейся информации смартфон будет основан на той же SoC Snapdragon 865, что и старшая модель линейки. Идеология серии останется прежней, т. е. принесет флагманские характеристики в массы, которые не хотят тратить много денег на хороший смартфон.

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Учитывая многочисленные сообщения, официальное представление Galaxy S20 Fan Edition ожидается в августе. На том же мероприятии Unpacked мы увидим линейку Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3, Galaxy Buds и Galaxy Fold 2.