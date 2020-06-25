Galaxy S20 Fan Edition станет заменой смартфонов серии Lite
Ранее в этом году Samsung выпустила два Lite смартфона в своих флагманских сериях: Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite. С помощью линейки Lite, компания пытается принести некоторые из основных флагманских функций до более широкой аудитории. Похоже, что Samsung снова будет следовать той же тенденции, а предстоящий смартфон Galaxy S20 Fan Edition станет заменой Galaxy S Lite.
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Согласно недавнему отчету SamMobile, будущая версия Galaxy S20 Fan Edition будет представлена в трех цветовых вариантах: синем, белом и светло-фиолетовом.
Поскольку технически смартфон будет Lite вариантом S20, следует также ожидать более доступной цены, хотя по имеющейся информации смартфон будет основан на той же SoC Snapdragon 865, что и старшая модель линейки. Идеология серии останется прежней, т. е. принесет флагманские характеристики в массы, которые не хотят тратить много денег на хороший смартфон.
рекламаУчитывая многочисленные сообщения, официальное представление Galaxy S20 Fan Edition ожидается в августе. На том же мероприятии Unpacked мы увидим линейку Galaxy Note 20, Galaxy Watch 3, Galaxy Buds и Galaxy Fold 2.
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