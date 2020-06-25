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На рынке игровых мониторов появились две новые 27-дюймовые модели компании Dell: S2721HGF с изогнутым дисплеем разрешением 1080p и S2721DGF с плоским дисплеем разрешением 1440p. В отличие от продукции своего премиального подразделения Alienware, новейшие 27-дюймовый мониторы Dell нацелены на широкий круг потребителей, обеспечивая приемлемую стоимость своим новым продуктам, особенно модели с изогнутым 27-дюймовым дисплеем, которая оценена в сумму менее 300 долларов.

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Монитор Dell S2721HGF оснащен VA панелью с соотношением сторон 16: 9, радиусом кривизна 1500R. Его доступная цена также снижает для потребителей планку доступности к изогнутым мониторам, способным работать на частоте 144 Гц, предлагает время отклика 1 мс, а также обладает совместимостью с технологией G-Sync и FreeSync Premium. Дисплей не поддерживает режим HDR, но обладает яркостью 350 нит, поддерживает 16,7 млн. цветов и имеет контрастность 3000: 1. Что касается портов ввода/вывода, то монитор может предложить покупателям два порта HDMI 1.4, один DisplayPort 1.2, а также 3,5-мм аудиоразъем. Модель поставляется только с кабелем HDMI в комплекте и должен поступить в продажу 21 августа за 280 долларов.

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Модель Dell S2721DGF является более интересным, но и более дорогим вариантом с более высокой плотностью пикселей и частотой 165 Гц. Этот игровой монитор по цене, в два раза превышающей стоимость младшей модели, также совместим с технологиями G-Sync и FreeSync Premium Pro. Он использует панель IPS с соотношением сторон 16: 9, временем отклика 1 мс и соответствием HDR400.

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Помимо более высокого разрешения и частоты обновления, Dell S2721DGF поддерживает 1,07 млрд. цветов и имеет покрытие 98% DCI-P3, обладает немного более интересным дизайном и поддерживает больше портов ввода/вывода. Монитор оснащается двумя портами HDMI 2.0, портом DisplayPort 1.4, четырьмя портами USB 3.0 Type-A и разъемом для подключения наушников. Монитор будет выпущен немного раньше младшей модели и появится в продаже 28 июля по цене 580 долларов.