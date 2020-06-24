Microsoft показала новое меню "Пуск" в Windows 10
Уже давно ходят слухи, что Microsoft работает над переработанным меню "Пуск" в Windows 10 в течение некоторого времени. Теперь Microsoft дала нам возможность взглянуть на то, что мы можем ожидать. Это не большое изменение, но оно определенно выглядит изящно.
Ранее в этом году мы слышали о том, что Microsoft избавится от функции Live Tiles в меню «Пуск» Windows 10, которая постоянно в режиме реального времени показывает информацию таких приложений, как Mail, Spotify, а также из новостных и погодных приложений. В последнее Live Tiles не получает поддержки как самой Microsoft, так и многих сторонних производителей приложений.
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В марте Microsoft заявила, что рассматривает вариант нового направления развития меню "Пуск", подтверждая, однако, что Live Tiles не исчезнет совсем. Компания также продемонстрировала изображения рассматриваемого редизайна, который включает значки приложений в полупрозрачных блоках.
рекламаНовое меню "Пуск", которое ожидается в следующем году, будет иметь "Живые плитки" с фоном, соответствующим темным или светлым темам пользователей. В сообщении Microsoft 365 на Facebook (через Windows Latest) компания поделилась последними изображениями обновления.
рекламаМожно заметить, что Live Tiles отключены, но вместо того, чтобы показывать сплошной блок, они используют значки Fluent Design с полупрозрачным фоном, который мы видели ранее в этом году. Изображения также показывают, что значки приложений слева от меню "Пуск" больше не помещаются внутри цветных квадратов, а вместо этого они находятся рядом со своими именами без выделений.
На данный момент точно не известно, когда Microsoft добавит новое меню "Пуск", но ориентировочно это должно произойти в 2021 году.
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