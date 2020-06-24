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Уже давно ходят слухи, что Microsoft работает над переработанным меню "Пуск" в Windows 10 в течение некоторого времени. Теперь Microsoft дала нам возможность взглянуть на то, что мы можем ожидать. Это не большое изменение, но оно определенно выглядит изящно.

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Ранее в этом году мы слышали о том, что Microsoft избавится от функции Live Tiles в меню «Пуск» Windows 10, которая постоянно в режиме реального времени показывает информацию таких приложений, как Mail, Spotify, а также из новостных и погодных приложений. В последнее Live Tiles не получает поддержки как самой Microsoft, так и многих сторонних производителей приложений.

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В марте Microsoft заявила, что рассматривает вариант нового направления развития меню "Пуск", подтверждая, однако, что Live Tiles не исчезнет совсем. Компания также продемонстрировала изображения рассматриваемого редизайна, который включает значки приложений в полупрозрачных блоках.

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Новое меню "Пуск", которое ожидается в следующем году, будет иметь "Живые плитки" с фоном, соответствующим темным или светлым темам пользователей. В сообщении Microsoft 365 на Facebook (через Windows Latest) компания поделилась последними изображениями обновления.

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Можно заметить, что Live Tiles отключены, но вместо того, чтобы показывать сплошной блок, они используют значки Fluent Design с полупрозрачным фоном, который мы видели ранее в этом году. Изображения также показывают, что значки приложений слева от меню "Пуск" больше не помещаются внутри цветных квадратов, а вместо этого они находятся рядом со своими именами без выделений.

На данный момент точно не известно, когда Microsoft добавит новое меню "Пуск", но ориентировочно это должно произойти в 2021 году.