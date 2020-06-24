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Компания NVIDIA официально выпустила свой первый драйвер DirectX 12 Ultimate Game Ready для всех геймеров. Драйвер выпускается через два месяца после первоначального выпуска для сообщества разработчиков, предлагая ряд новых функций, повышенную производительность и несколько исправлений ошибок.

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Новейший драйвер GeForce Game Ready 451.48 WHQL можно загрузить с официальной веб-страницы NVIDIA GeForce. Драйвер является одним из наиболее важных программных модулей для игровых видеокарт NVIDIA, поскольку он не только обеспечивает лучшую поддержку существующих функций, но и добавляет различные технологии следующего поколения, которые будут реализованы в следующих AAA играх следующего поколения.

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Новая версия драйвера GeForce Game Ready добавляет поддержку DirectX 12 Ultimate API, API Vulkan 1.2, аппаратное ускорение планирования GPU, а также CUDA 11.0.

Мы уже видели несколько значительных улучшений производительности при использовании Mesh Shaders разработчиком Xbox, который тестировал их на консоли Xbox Series X и на ПК с графической картой GeForce RTX 2080 Ti. Ray Tracing определенно является одним из ключевых моментов для DirectX 12 Ultimate, а также Vulkan API. В дополнение к Mesh Shaders, DirectX 12 Ultimate также добавляет поддержку DXR 1.1, Sampler Feedback, VRS (затенение с переменной скоростью) и многое другое.

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Одним из основных моментов сегодняшнего обновления является добавление функции аппаратного ускорения планирования для графических процессоров в ОС Windows 10. По словам компании Microsoft, функция планирования графических процессоров позволяет графической карте напрямую управлять своей видеопамятью, что, в свою очередь, значительно повышает производительность, минимальный и средний FPS и, следовательно, снижение задержки. Он работает независимо от API, используемого для игр и приложений, таких как DirectX, Vulkan и OpenGL.

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Если посмотреть на текущую ситуацию с графическими процессорами, NVIDIA не только первой предложила разработчикам поддержку DirectX 12 Ultimate и Vulkan 1.2 API, но и первой предложила такой уровень поддержки через драйверы. С другой стороны, конкуренция еще не предлагает поддержку DX12 Ultimate и соответствующих функций для игрового сегмента.