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Упоминание о следующем поколении APU AMD Ryzen 5000 под кодовым названием Cezanne вновь было обнаружено, и на этот раз был подтвержден идентификатор упомянутых чипов, а также подробная информация о том, чего ожидать от CPU и GPU, которые будут использовать усовершенствованные технологии Zen 3 и Vega.

На данный момент достаточно много известно о семействе APU Cezanne, которое в будущем году должно появиться в настольных компьютерах и ноутбуках. Семейство Cezanne заменит семейство APU AMD Renoir Ryzen 4000, которое появилось на ноутбуках в апреле и дебютирует на настольной платформе AM4 в ближайшие месяцы.

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Вчера Komachi смог подтвердить, что APU AMD Cezanne имеют идентификатор 1638 и что по крайней мере 13 чипов для конкретного семейства уже были обнаружены. Семейство AMD Renoir использует идентификатор 1636, в то время как линейка процессоров APU Van Gogh с низким энергопотреблением будут использовать идентификатор 163F.

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Komachi также отмечает, что APU Cezanne по-прежнему основаны на архитектуре GFX9, это означает, что мы снова увидим расширенную версию Vega на APU следующего поколения. Интересно то, что APU Cezanne будет иметь совершенно новое ядро CPU, как и APU Renoir, но будет иметь улучшенную версию существующего GPU. Также сообщается, что APU Cezanne будут выпущены для платформы AM4, это означает, что сокет прослужит как минимум до 2021 года, и мы можем ожидать, обновления до AM5 только в 2022 году. Семейство Cezanne будет разделено на два сегмента для ноутбуков: высокопроизводительный Cezanne-H и маломощный Cezanne-U.

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Процессоры будут иметь пакет FP6/AM4, который совпадает с существующими чипами. Это платформа BGA, и она определенно поможет производителям ноутбуков, поскольку сохраняет тот же дизайн, в то время как пользователи настольных компьютеров могут перейти с существующих процессоров на новые без необходимости замены материнских плат.

Что касается GPU, который станет частью APU Cezanne, то он станет улучшенной версией существующего GPU Vega. В предыдущих отчетах говорилось, что APU Cezanne будут изготовлены на техпроцессе TSMC N7. Судя по всему, со стороны CPU и GPU чип будет основательно обновлен. С учетом вышесказанного, ядра ЦП Zen 3 обеспечат огромный скачок в производительности на ватт и эффективность по сравнению с архитектурой Zen 2, так что потребители будут в любом случае заинтересованы в чипе следующего поколения.