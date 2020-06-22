TSMC начинает 5 нм производство: на очереди Snapdragon 875, модем Snapdragon X60 5G, A14 Bionic и GPU AMD
Компания TSMC начала производство 5-нм чипов. Китайский сайт MyDrivers сообщает, что грядущая флагманская SoC Qualcomm Snapdragon 875 вместе с 5G модемом Snapdragon X60 начинают производиться на заводе TSMC Nanke 18. Это подтверждается более ранними сообщениями о том, что TSMC начнет 5 нм производство к середине 2020 года.
Пока неизвестно, какой тип 5 нм техпроцесса выбрала Qualcomm. В сообщениях говорится, что завод TSMC Nanke 18 получил на 10% больше заказов, что указывает на то, что от Qualcomm планирует в течение одного месяца от получить от 6000 до 10000 на 5 нм пластин со своими чипами. Вполне вероятно, что Qualcomm хочет получить как Snapdragon 875, так и модем Snapdragon X60, который должен быть установлен в iPhone 12. Ожидается, что TSMC поставит новые 5 нм SoC Snapdragon 875 и модемы X60 5G компании Qualcomm в сентябре, что должно обеспечить достаточно времени для ожидаемого запуска в декабре 2020 года на Snapdragon Summit. Ожидается, что телефоны на базе Snapdragon 875 поступят в продажу только в 2021 году.
рекламаКомпания AMD также заключила контракт с TSMC на более чем 20000 пластин в месяц на высокопроизводительный 5-нм GPU. Хотя мы знаем, что Zen 4 Raphael планирует перейти на улучшенный 5-нм узел (в недавних сообщениях говорится, что даже Zen 3 будет основан на 5-нм техпроцессе ), мы впервые слышим, что AMD планирует заказать GPU на 5-нм пластинах. В предыдущих отчетах указывалось, что графические чипы на архитектуре RDNA3 будут произведены по 5 нм техпроцессу, но это касалось только 2022 года. Также ожидается, что NVIDIA перейдет на 5-нм техпроцесс с GPU Hopper.
Помимо AMD, Apple также будет использовать расширенный 5 нм техпроцесс в своей новой SoC A14 Bionic, который будет представлен в следующем iPhone 12.
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