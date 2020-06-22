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Компания NVIDIA добавила третий вариант к своему семейству графических процессоров Ampere A100 - A100 PCIe, который совместим с интерфейсом PCIe 4.0 и поставляется в стандартном полноразмерном форм-факторе графических ускорителей.

Как Pascal P100 и Volta V100 до этого, графический процессор Ampere A100 рано или поздно должен был получить вариант с интерфейсом PCIe. Теперь NVIDIA объявила, что ее ускоритель A100 доступен для различных вариантов использования в системе, начиная от одного графического процессора A100 и заканчивая серверами, использующими несколько карт одновременно, соединяемых через NVLINK, который обеспечивает пропускную способность до 600 Гб/с между ускорителями.

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С точки зрения спецификаций, ускоритель A100 PCIe не сильно меняется с точки зрения конфигурации ядра. Графический процессор GA100 сохраняет свои прежние характеристики: 108 SM с 6912 ядрами CUDA, 432 тензорных ядра, 40 Гб памяти стандарта HBM2 с пропускной способностью 1,55 Тб/с. Основное отличие можно увидеть в TDP, который составляет 250 Вт для варианта PCIe, тогда как стандартный вариант имеет TDP 400 Вт.

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Также карта будет иметь более низкие тактовые частоты, чтобы компенсировать меньший TDP, но производительность FP64 по-прежнему оценивается в 9,7/19,5 TFLOP, производительность FP32 оценивается в 19,5/ 56/312 TFLOP, производительность FP16 оценивается в 312/624 TFLOP, а INT8 оценивается в 624/1248 TOPs.

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Согласно информации NVIDIA, ускоритель A100 PCIe может обеспечить 90% производительности карты A100 HGX (400 Вт) в топовых серверных приложениях. Это происходит главным образом из-за меньшего времени, которое требуется плате для выполнения указанных задач, однако в сложных ситуациях, когда требуются высокие мощности графического процессора, то новинка может обеспечить от 90% до 50% производительности графического процессора с TDP400 Вт в самых тяжелых режимах. NVIDIA сообщила, что падение на 50% будет очень редким, и лишь несколько задач могут заставить карту снизить производительность.