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Предстоящие графические процессоры NVIDIA Ampere, несомненно, пробудили интерес у всех, поскольку ожидается, что они получат новые функции, выделенный сопроцессор трассировки лучей, 384-битную шину, до 24 Гб видеопамяти GDDR6X и многое другое. Точные характеристики линейки Ampere до сих пор неясны, и известно, что NVIDIA изменит в последние месяцы. Однако, известные инсайдеры, такие как @KkatCorgi и @ kopite7kimi, поделились спецификациями, которые вполне могут оказаться правдой.

@KkatCorgi указывает на три GPU GA102 в ближайшем будущем, которые включают:

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GA102-400-A1 с 5376 ядрами CUDA и 24 Гб видеопамяти со скоростью 17 Гбит/с;

GA102-300-A1 с 5248 ядрами CUDA и 12 Гб видеопамяти со скоростью 21 Гбит/с;

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GA102-200-Kx-A1 с 4352 ядрами CUDA и 10 Гб видеопамяти со скоростью 19 Гбит/с.

@ kopite7kimi полагает, что GA102-400 вполне может быть картой Titan или тем, что сейчас называют RTX 3090. Стоит, однако, помнить, что видеокарты компании Nvidia с цифрами "90" в конце традиционно имеют двухчиповую конструкцию, а информации о возможности выхода подобной карты вообще нигде не появлялась. Таким образом, вполне возможно, что NVIDIA может окрестить этот вариант GeForce RTX 3080 Ti или данный чип, все таки является основой для нового ускорителя Titan RTX.

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Хотя некоторые источники указывают, что вышеупомянутая информация о ядре CUDA и VRAM верна, до сих пор нет ясности относительно того, какой тип памяти будет использоваться в этих графических процессорах. Память стандарта GDDR6X является наиболее возможной, однако, нет никакой информации о таком типе памяти, доступной в открытом доступе, что обычно имеет место до ее появления в конечном продукте. Тем не менее, в прошлом были случаи, когда AMD совместно с SK Hynix разрабатывали HBM задолго до того, как она была стандартизирована JEDEC.