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Все, кто так или иначе интересуются компьютерной техникой, всегда с с нетерпением ждут выхода новых процессоров, видеокарт, более скоростной оперативной памяти и так далее. Так что не стоит и говорить о том, что выхода новой линейки видеокарт от компании Nvidia, любители виртуальных баталий ждут с особым энтузиазмом. Сегодня появилась информация, что неизвестный графический процессор NVIDIA Ampere, скорее всего RTX 3080, был протестирован в 3DMark Time Spy, а результат тестирования стал известен благодаря порталу HardwareLeaks . Показанная в результате игровая производительность не оставляет шансов флагману текущего поколения и демонстрирует, что NVIDIA ждет несомненный успех с выходом серии RTX 3000 в конце этого года.

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Тест, опубликованный _rogame, показывает, что графический процессор NVIDIA Ampere набрал впечатляющие 18257 баллов в тесте графики Time Spy. Видеокарта RTX 2080 TI FE в аналогичных условиях имеет результат 13939 баллов, что примерно на 31% медленнее, чем неопознанная новинка на чипе Ampere.

Интересно, что тактовая частота GPU составляет 1935 МГц, а тактовая частота памяти, что ещё интереснее, составляла всего лишь 6000 МГц. Можно предположить, что почти наверняка неправильно истолковано программным обеспечением из-за того, что карта использует совершенно новую память стандарта GDDR6X, что свидетельствует о раннем инженерном образце, и производительность, вероятно, улучшится по мере приближения к запуску.

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