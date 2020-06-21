NVIDIA RTX 3080 протестирована в Time Spy: производительность на 30% выше RTX 2080Ti
рекламаТест, опубликованный _rogame, показывает, что графический процессор NVIDIA Ampere набрал впечатляющие 18257 баллов в тесте графики Time Spy. Видеокарта RTX 2080 TI FE в аналогичных условиях имеет результат 13939 баллов, что примерно на 31% медленнее, чем неопознанная новинка на чипе Ampere.
Интересно, что тактовая частота GPU составляет 1935 МГц, а тактовая частота памяти, что ещё интереснее, составляла всего лишь 6000 МГц. Можно предположить, что почти наверняка неправильно истолковано программным обеспечением из-за того, что карта использует совершенно новую память стандарта GDDR6X, что свидетельствует о раннем инженерном образце, и производительность, вероятно, улучшится по мере приближения к запуску.
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