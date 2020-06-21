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Смартфон Galaxy Fold 2 от компании Samsung, без сомнения, станет улучшенной версией своего предшественника. Он должен получить обновления дисплея, которое включает в себя увеличенный экран в сочетании с более высокой частотой обновления и более тонкие рамки.

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В Твиттере появились подробности от Ice Universe, в которых говорится, что Galaxy Fold 2 будет иметь 7,7-дюймовый внутренний дисплей с 3,8-миллиметровой рамкой. Это означает, что Galaxy Fold 2 может иметь меньший размер благодаря уменьшению лицевой панели. Более того, Ice Universe упоминает, что фронтальная камера займет всего 4,8 мм пространства. Это даст пользователям дополнительное пространство на экране, при использовании основного дисплея.

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К сожалению, согласно предыдущей информации, из-за технических ограничений, S Pen не будет поддерживаться смартфоном Galaxy Fold 2. Однако, для тех кто действительно с нетерпением ждет Galaxy Fold 2, есть и другие вещи, на которые стоит обратить внимание, например частота обновления 120 Гц. Кроме того, грядущий складной флагман станет чуть более долговечным, чем оригинальный Galaxy Fold, благодаря использованию технологии Ultra-Thin Glass, которая также присутствует на Galaxy Z Flip.

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Другие обновления включают улучшения в характеристиках камер, хотя Galaxy Fold 2, как говорят, получает ту же конфигурацию, что и Galaxy S20 Plus, а не Galaxy S20 Ultra. Что касается официальной презентации Galaxy Fold 2, то, по слухам, Samsung проведет онлайн-мероприятие Unpacked, которое начнется 5 августа. Это та же самая дата, когда, как сообщается, будет продемонстрировано семейство Galaxy Note 20 и множество других продуктов.