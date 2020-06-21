Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Все помнят, что еще лет 10 назад начался бум на рынке планшетов, так как стоимость доступа в Интернет начала снижаться, а пользователям не хватало размера экранов смартфонов, которые в то время выпускались. Однако, сейчас основная масса выпускаемых смартфонов имеет экраны более шести дюймов, что негативно сказалось на рынке планшетов, который стал приносить намного меньше прибыли. Глядя на такую ситуацию, многие производители решили присоединиться к рынку умных телевизоров, популярность которых постоянно возрастает и приносит стабильный доход.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Хотя традиционные производители телевизоров пользуются популярностью у потребителей, китайские производители смартфонов в последние несколько лет заняли значительную долю рынка умных телевизоров в развивающихся странах и постепенно выходят на мировой рынок. В отличие от приобретения смартфонов, покупка смарт-телевизоров предполагает принятие совместного семейного решения, а для этого очень важна узнаваемость бренда. Многие марки смартфонов заслужили хорошую репутацию среди молодежи. Это помогает им войти в сегмент телевизионного рынка.

реклама

Компания Xiaomi является одним из первых производителей смартфонов, который вышел на рынок Smart TV. Он очень популярен, особенно в Индии, и за короткое время стал крупнейшим брендом Smart TV в стране. Во всем мире его рыночная доля в этой области составляет 7%. Со второй половины прошлого года многие производители мобильных телефонов вышли на рынок умных телевизоров. Даже OnePlus начал продавать современные умные телевизоры и планирует выпустить более доступные новые модели в июле. Кроме того, ее дочерний бренд Realme также выпустил свой первый телевизор в прошлом месяце.

Производители смартфонов предоставляют больше возможностей по доступным ценам и неуклонно увеличивают свою долю на рынке интеллектуальных телевизоров. Это хороший шаг для многих производителей смартфонов, потому что родной рынок для них во многих странах становится все более конкурентным, и создание бренда с другим продуктом выгодно для них.