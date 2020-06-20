Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Бренд Realme готовится к запуску нового бюджетного смартфона в Малайзии. Компания отправила в прессу заметку, указывающую на скорый запуск. Предполагается, что он станет первым в мире мобильником на новой SoC MediaTek G35, которая еще дожидается официального анонса

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Компания также представила изображение предполагаемого смартфона зеленого цвета, на котором часть задней стороны с расположенными камерами прикрыта. Смартфон будет называться Realme C11, подтверждая более ранние утечки.

реклама

Это может указывать на то, что устройство, вероятно, получит блок из четырех камер. Кроме того, изображение также имеет очки рядом с устройством, которые также могут указывать на наличие макрообъектива. Но это только предположения.

реклама

За несколько часов до отправки приглашения компания также разместила на своей странице в Facebook пост, подтверждающий наличие SoC от Mediatek Helio G35. Он сопровождается лозунгом «играй более гладко». Однако эта SoC еще не представлена самой компанией.

Хотя нет никаких официальной информации о чипсете, пользователь Twitter поделился рекламным плакатом новой SoC. Похоже, что Helio G35 будет иметь обновленные ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2 ГГц. Это было бы хорошим обновлением по сравнению с ядрами A75, установленными на G70.

реклама

Это, в сочетании с модернизированным графическим процессором Mali G76 с тактовой частотой 800 МГц сделает G35 мощным чипсетом среднего уровня, способным показать отличную производительность за разумные деньги. Конечно, для подтверждения этой информации необходимо дождаться официального запуска.

Также информации агенства по сертификации качества Китая, Realme C11 будет оснащаться аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч и зарядным устройством мощностью 10 Вт.