Смартфон Realme C11 получит чипсет Mediatek G35
Бренд Realme готовится к запуску нового бюджетного смартфона в Малайзии. Компания отправила в прессу заметку, указывающую на скорый запуск. Предполагается, что он станет первым в мире мобильником на новой SoC MediaTek G35, которая еще дожидается официального анонса
рекламаЭто может указывать на то, что устройство, вероятно, получит блок из четырех камер. Кроме того, изображение также имеет очки рядом с устройством, которые также могут указывать на наличие макрообъектива. Но это только предположения.
рекламаЗа несколько часов до отправки приглашения компания также разместила на своей странице в Facebook пост, подтверждающий наличие SoC от Mediatek Helio G35. Он сопровождается лозунгом «играй более гладко». Однако эта SoC еще не представлена самой компанией.
Хотя нет никаких официальной информации о чипсете, пользователь Twitter поделился рекламным плакатом новой SoC. Похоже, что Helio G35 будет иметь обновленные ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2 ГГц. Это было бы хорошим обновлением по сравнению с ядрами A75, установленными на G70.
рекламаЭто, в сочетании с модернизированным графическим процессором Mali G76 с тактовой частотой 800 МГц сделает G35 мощным чипсетом среднего уровня, способным показать отличную производительность за разумные деньги. Конечно, для подтверждения этой информации необходимо дождаться официального запуска.
Также информации агенства по сертификации качества Китая, Realme C11 будет оснащаться аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч и зарядным устройством мощностью 10 Вт.
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