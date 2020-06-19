Обнаружен GPU AMD Van Gogh Lite на архитектуре RDNA2
Более ранние утечки указывали, что идентификатор устройства серии GFX10 относится к поколению Navi. Например, графический процессор Navi 10 на Radeon RX 5700 XT имеет кодовое название GFX 1010. С другой стороны, есть APU с графическим процессором Vega, такие как серия Renoir, которые используют GFX 909, являющийся вариантом RX Vega для мобильных процессоров Ryzen 4000.
рекламаМы очень мало знаем о графике Van Gogh и о недавно обнаруженном Van Gogh Lite. Тем не менее, сопоставление идентификаторов устройств с шаблонами из аппаратных средств предыдущего поколения предлагает несколько вариантов.
С одной стороны, большее число в названии GPU (GFX 1040, в отличие от GFX 1033), скорее всего, соответствует менее производительному графическому процессору. GPU GFX 1020, скорее всего, относится к RDNA2 Big Navi второго поколения, а GFX 1033 - стандартный графический процессор Van Gogh, представляющий собой вариант Little Navi, возможно, преемник Navi 14, используемого в дискретном GPU AMD Radeon RX 5300M. Если это так, то мы можем получить интегрированное решение, которое превосходит как предстоящую графику Intel Tiger Lake Xe, так и актуальный NVIDIA GeForce MX350.
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