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Компания UNISOC является вторым по величине производителем чипов в Китае и в основном выпускает процессоры, которые используются в недорогих или экономичных телефонах. Тем не менее, он также ранее объявил о разработке нового чипсета на базе 6 нанометрового технологического процесса, который поддерживает сотовые сети стандарта 5G. Этот чип, получивший название Tiger T7520, теперь, по-видимому, достиг стадии массового производства и должен появиться у производителей мобильных устройств к концу 2020 года.

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Это также будет означать, что UNISOC станет первой компанией, которая применила процесс экстремальной УФ-литографии (EUV) к 6-нм техпроцессу. Новый чипсет Tiger T7520 получит в своё распоряжение восемь ядер, из которых четыре ядра на базе архитектуры ARM Cortex A76 и четыре ядра на архитектуре ARM Cortex A55. Кроме того чипсет будет иметь графический процессор Mali-G75.

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Точной информации о производительности и спецификациях новинки пока нет, но есть предположения, что SoC Tiger T7520 примерно соответствует прошлогоднему флагману компании Qualcomm Snapdragon 855. Этот чипсет может также обеспечить двухрежимную поддержку работы сетей 5G на частотах до 6 ГГц, а устройства на его базе смогут комплектоваться дисплеями с частотой обновления до 120 Гц, иметь поддержку HDR10+, а основные камеры смогут иметь разрешение до 100 мегапикселей.

По прогнозам, первые устройства на основе Tiger T7520 должны появиться в середине 2021 года и иметь довольно демократичную цену.