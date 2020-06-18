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Появились результаты тестирования AMD Radeon Pro 5600M с памятью HBM2

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 В сети появились результаты тестирования нового эксклюзивного графического решения AMD Radeon Pro 5600M от Max Tech, разработанного для ноутбуков компанией Apple. Тестирование показывают, что новый графический процессор примерно на 50% быстрее, чем Radeon Pro 5500M, и всего в нескольких шагах от Radeon Pro Vega 48, установленного в 5K iMac от Apple. Напомню, что AMD Radeon Pro 5600M - это эксклюзивное решение для компании Apple от AMD, основанное на чипе "Navi 12", который оснащен 7-нм графическим кристаллом на основе графической архитектуры RDNA и комплектуется локальной памятью объемом 8 Гб стандарта HBM2 с 2048-битным интерфейсом. Графическая карта оснащена 2560 потоковыми процессорами, но отличается по тактовой частоте от дискретных видеокарт Radeon Pro на основе "Navi 10", использующей обычную память GDDR6.

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 По результатам тестирования было установлено, что решение Radeon Pro 5600M на 50,1% быстрее, чем Radeon Pro 5500M в Geekbench 5 Metal (еще один эксклюзивный SKU от Apple, установленный в 16-дюймовом MacBook Pro), и всего на 12,9% отстает от Radeon Vega 48. В Unigine Heaven Radeon Pro 5600M на 48,1% быстрее, чем Pro 5500M, и, что интересно, быстрее, чем Vega 48 на 11,3%. С 2560 потоковыми процессорами RDNA стоило ожидать большей производительности, но эта карта была разработана для соответствия жестким ограничениям мощности 50 Вт и имеет значительно более низкую тактовую частоту, чем графические карты Radeon Pro на базе Navi 10 (с максимальной тактовой частотой 1035 МГц против 1930 МГц и 205 Вт TDP в Pro W5700). Больше подробностей можно узнать, посмотрев видео ниже.


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