Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

анонсы и реклама Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

В сети появились результаты тестирования нового эксклюзивного графического решения AMD Radeon Pro 5600M от Max Tech, разработанного для ноутбуков компанией Apple. Тестирование показывают, что новый графический процессор примерно на 50% быстрее, чем Radeon Pro 5500M, и всего в нескольких шагах от Radeon Pro Vega 48, установленного в 5K iMac от Apple. Напомню, что AMD Radeon Pro 5600M - это эксклюзивное решение для компании Apple от AMD, основанное на чипе "Navi 12", который оснащен 7-нм графическим кристаллом на основе графической архитектуры RDNA и комплектуется локальной памятью объемом 8 Гб стандарта HBM2 с 2048-битным интерфейсом. Графическая карта оснащена 2560 потоковыми процессорами, но отличается по тактовой частоте от дискретных видеокарт Radeon Pro на основе "Navi 10", использующей обычную память GDDR6.

реклама

реклама

По результатам тестирования было установлено, что решение Radeon Pro 5600M на 50,1% быстрее, чем Radeon Pro 5500M в Geekbench 5 Metal (еще один эксклюзивный SKU от Apple, установленный в 16-дюймовом MacBook Pro), и всего на 12,9% отстает от Radeon Vega 48. В Unigine Heaven Radeon Pro 5600M на 48,1% быстрее, чем Pro 5500M, и, что интересно, быстрее, чем Vega 48 на 11,3%. С 2560 потоковыми процессорами RDNA стоило ожидать большей производительности, но эта карта была разработана для соответствия жестким ограничениям мощности 50 Вт и имеет значительно более низкую тактовую частоту, чем графические карты Radeon Pro на базе Navi 10 (с максимальной тактовой частотой 1035 МГц против 1930 МГц и 205 Вт TDP в Pro W5700). Больше подробностей можно узнать, посмотрев видео ниже.



