Появились результаты тестирования AMD Radeon Pro 5600M с памятью HBM2
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рекламаПо результатам тестирования было установлено, что решение Radeon Pro 5600M на 50,1% быстрее, чем Radeon Pro 5500M в Geekbench 5 Metal (еще один эксклюзивный SKU от Apple, установленный в 16-дюймовом MacBook Pro), и всего на 12,9% отстает от Radeon Vega 48. В Unigine Heaven Radeon Pro 5600M на 48,1% быстрее, чем Pro 5500M, и, что интересно, быстрее, чем Vega 48 на 11,3%. С 2560 потоковыми процессорами RDNA стоило ожидать большей производительности, но эта карта была разработана для соответствия жестким ограничениям мощности 50 Вт и имеет значительно более низкую тактовую частоту, чем графические карты Radeon Pro на базе Navi 10 (с максимальной тактовой частотой 1035 МГц против 1930 МГц и 205 Вт TDP в Pro W5700). Больше подробностей можно узнать, посмотрев видео ниже.
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